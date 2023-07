La Juventus è al lavoro per definire il Calciomercato estivo. Non ci si attendono grandi investimenti da parte della società bianconera, che innanzitutto cercherà di alleggerire la rosa per monetizzare e poter poi investire su nuovi rinforzi. A tal riguardo uno dei possibili partenti è Matias Soulé, il classe 2003 arrivato nel 2020 dal Velez Sarsfield e cresciuto fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen, potrebbe lasciare Torino in caso di offerta importante. A tal riguardo fra le società interessate ci sarebbe il Feyenoord: la società bianconera lo valuta circa 25 milioni di euro, mentre il club olandese potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni.

La possibile cessione di Soulé potrebbe agevolare l'arrivo di Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, quindi, il Feyenoord potrebbe investire circa 20 milioni di euro per Matias Soulé. Un'offerta che sarebbe utile alla Juventus per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, che la Lazio continuerebbe a valutare circa 35 milioni di euro. Se dovessero arrivare nelle casse dei bianconeri circa 20 milioni di euro, infatti poi significherebbe aggiungere altri 10-15 milioni per arrivare al centrocampista della nazionale serba. Senza contare che la società bianconera potrebbe ulteriormente monetizzare dalle cessione a titolo definitivo di Luca Pellegrini, che potrebbe diventare un giocatore della Lazio.

La società bianconera valuta il terzino circa 10 milioni di euro, mentre il club capitolino non vorrebbe spendere più di 7 milioni di euro per il laterale sinistro italiano.

Nelle settimane scorse sul media era parlato anche di un possibile inserimento di Nicolò Rovella nella trattativa di mercato per l'acquisto di Milinkovic-Savic, ma Allegri considera il centrocampista italiano classe 2001 come uno dei possibili titolari della Juve e di conseguenza non dovrebbe lasciarlo partire nel calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato: potrebbe arrivare un sostituto di Angel Di Maria, ma si lavora anche all'acquisto di una prima punta, soprattutto se la società bianconera decidesse di lasciar partire Vlahovic. In tal caso, come sostituto della punta, potrebbe arrivare uno fra il danese Rasmus Hojlund dell'Atalanta e il canadese Jonathan David del Lille, che sono valutati entrambi circa 50 milioni di euro.