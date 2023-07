La Juventus, in questi giorni, starebbe definendo gli ultimi dettagli del contratto quinquennale con Cristiano Giuntoli. Il nuovo ds sarebbe già operativo e avrebbe avuto diversi contatti con Massimiliano Allegri. Giuntoli, in queste ore, sarebbe già arrivato a Torino e avrebbe avuto modo di visitare tutte le strutture della Continassa, il centro sportivo, la sede e il JHotel. Il ds in pectore avrebbe avuto modo di incontrare Francesco Calvo. Il Chief football officer avrebbe accolto Cristiano Giuntoli nel suo ufficio all'interno della sede bianconera.

Ma stando a quanto afferma Tuttosport, prima missione del dirigente toscano sarebbe quella di ricucire i rapporti tra Massimiliano Allegri, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Infatti, i due giocatori non avrebbero un grande feeling con il tecnico livornese ma Cristiano Giuntoli vorrebbe fare da paciere tra le parti.

Chiesa e Vlahovic valori aggiunti

Cristiano Giuntoli avrebbe già le idee chiare su quelle che dovrebbe essere la nuova Juventus. In particolare, il ds riterrebbe Federico Chiesa e Dusan Vlahovic due valori aggiunti per il club bianconero e per questo motivo vorrebbe far capire ai due giocatori la loro centralità nel progetto juventino. Dunque, Giuntoli dovrebbe spiegare a FC7 e DV9 di pensare solo al campo e di affidarsi a Massimiliano Allegri per le questioni di campo.

Negli scorsi mesi, però, i due giocatori e il tecnico livornese avrebbero avuto qualche frizione. Il ds, nel suo discorso a Chiesa e Vlahovic, dovrebbe richiamarli all'assunzione di responsabilità per i fallimenti della scorsa stagione. Il numero 9 juventino è reduce da un'annata in cui è stato tormentato dalla pubalgia. Mentre Chiesa è stato alle prese con delle difficoltà legate al recupero dall'infortunio al ginocchio.

Adesso, però, le cose potrebbero cambiare visto che Giuntoli lavorerebbe per rilanciarli.

La strategia di mercato su Chiesa e Vlahovic

Cristiano Giuntoli riterrebbe Federico Chiesa e Dusan Vlahovic due giocatori fondamentali per il rilancio della Juventus. Per il nuovo ds le loro qualità non sarebbero in discussione. Per questo motivo, Giuntoli non vorrebbe far passare un messaggio sbagliato ovvero che FC7 e DV9 siano in vendita.

Dunque, solo in caso di offerte molto allettanti dal punto di vista economico la Juventus potrebbe decidere di sapersi da loro. Al momento, non sarebbero arrivate proposte indecenti da far vacillare il club bianconero. Adesso, però, il primo obiettivo di Giuntoli sarebbe quello di ristabilire il feeling tra Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri per il bene della Juventus.