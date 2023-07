Inter e Milan sono due delle squadre maggiormente al centro di questo Calciomercato estivo. Entrambi i club milanesi hanno già concluso diversi affari sia in uscita che in entrata: il Milan ha ceduto Sandro Tonali al Newcastle e in entrata ha già ufficializzato gli arrivi di Loftus-Cheek e Sportiello, i nerazzurri invece dopo aver acquistato Marcus Thuram a parametro zero, superando la concorrenza proprio dei cugini, hanno ceduto Brozovic all'Al-Nassr.

L'addio inaspettato di Tonali ha scombussolato i piani di mercato della società rossonera che ha messo in stand-by diverse trattative tra cui quella già avviata per Daichi Kamada.

Il giocatore giapponese nelle scorse ore sarebbe stato così accostato anche all'Inter che sembrerebbe intenzionata ad avviare una trattativa lampo per portarlo in nerazzurro.

Idea Kamada per il centrocampo dell'Inter

Uno dei reparti che in casa Inter subirà maggiori variazioni è sicuramente quello di centrocampo. Dopo gli adii di Gagliardini e Brozovic la dirigenza nerazzurra è al lavoro per garantire a Simone Inzaghi una rosa di qualità che possa puntare a obiettivi ambiziosi. Sono tanti i centrocampisti accostati all'Inter, l'ultimo in ordine cronologico porta il nome di Kamada. Il giocatore attualmente senza squadra, dopo essere stato ad un passo dal vestire la maglia del Milan, nelle score ore sarebbe stato proposto ai nerazzurri dall'intermediario Beppe Bozzo che avrebbe ricevuto una risposta positiva da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Kamada rispecchia perfettamente le necessità del club nerazzurro: giocatore di grande qualità in grado di giocare in tutte le posizioni del centrocampo dotato di un importante esperienza internazionale (con il Francoforte ha vinto una Coppa di Germania e una Europa League) e soprattutto dai costi economici contenuti. Kamada infatti dopo aver terminato la sua avventura in Bundesliga è attualmente svincolato, pertanto arriverebbe in nerazzurro a parametro zero pur avendo un valore di mercato di oltre 20 milioni di euro.

Il contratto che l'Inter potrebbe proporre al centrocampista nipponico potrebbe essere lo stesso offerto inizialmente dal Milan: quadriennale fino al 30 giugno 2027 da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

La situazione dell'Inter a centrocampo

L'eventuale arrivo di Kamada alla corte di Inzaghi non modificherebbe comunque gli obiettivi di mercato della società di viale della Liberazione.

Il giapponese sarebbe un tassello aggiuntivo importante anche in ottica futura, considerando che il contratto di Mkhitaryan (in scadenza a giungo 2024) molto probabilmente non verrà rinnovato.

Davide Frattesi resterebbe il primo obiettivo dell'Inter per il centrocampo. Nonostante ciò, in questi giorni sembra che la trattativa sia andata incontro ad un rallentamento per le richieste esose del Sassuolo. I neroverdi, infatti, vorrebbero incassare una cifra vicina ai 40 milioni di euro, troppi secondo la società nerazzurra che non vuole andare oltre i 25 milioni più il cartellino di Mulattieri. Per non farsi trovare impreparato Beppe Marotta avrebbe avviato i contatti con l'Udinese per Lazar Samardzic, trequartista mancino classe 2002 che potrebbe arrivare in nerazzurro per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.