La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe cercare un attaccante per sostituire Dusan Vlahovic. Infatti, il numero 9 juventino davanti ad un'offerta indecente potrebbe lasciare Torino. In queste ore sui media inglesi si legge la Juventus avrebbe iniziato una trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. I bianconeri avrebbero così avviato i contatti per il belga anche se non si sa si tratta di un'azione di disturbo all'Inter oppure no. Inoltre, il Chelsea, in passato avrebbe manifestato il suo interesse per Dusan Vlahovic che piacerebbe molto al nuovo tecnico Pochettino.

La Juventus sfiderebbe l'Inter per Lukaku

La Juventus si sarebbe fatta avanti con il Chelsea per Romelu Lukaku. Le parti avrebbe deciso di farsi avanti per avere il belga per rinforzare il suo attacco. Adesso resta da capire se le parti troveranno un accordo. Inoltre, bisognerà capire qual è la volontà dello stesso Lukaku. Il belga vorrebbe tornare all'inter e i nerazzurri vorrebbero riprenderlo. Ma il club lombardo prima di arrivare a Lukaku dovrebbe vendere. L'Inter sarebbe in trattativa con il Manchester United per cedere Onana. La cessione del portiere consentirebbe a Marotta di farsi avanti con il Chelsea per Lukaku. Ma adesso ci sarebbe da registrare l'interesse della Juventus. In ogni caso il futuro di Lukaku sembra essere in bilico e la sua situazione merita di essere monitorata.

Lunedì scatta il ritiro della Juventus

Nella giornata di lunedì 10 luglio i giocatori della Juventus faranno ritorno alla Continassa per iniziare il ritiro estivo. I bianconeri avranno così modo di incontrare il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Una delle situazioni che il ds dovrà approfondire sarà quella di Dusan Vlahovic.

Il serbo avrebbe delle richieste e di fronte a cifre esorbitanti potrebbe partire. Ma Giuntoli vorrà capire quale sarà la volontà del giocatore e se Vlahovic avrà davvero intenzione di lasciare la Juventus. In ogni caso per DV9 le pretendenti non mancherebbero, ma le richieste dei bianconeri sarebbero elevate. La Juventus punterebbe ad incassare più di 70 milioni.

Adesso non resterà che attendere di capire cosa si diranno Giuntoli e Vlahovic per capire quale sarà il futuro del numero 9 juventino. In ogni caso la Juventus avrebbe già sondato altre piste per non farsi trovare impreparata in caso di addio. Chissà che il nome di Lukaku non possa essere proprio quello giusto per sostituire DV9. La Juventus, però, avrebbe messo nel mirino anche attaccanti più giovani rispetto al belga visto che con il nuovo corso si punterebbe a risparmiare soprattutto dal punto di vista degli ingaggi.