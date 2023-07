In queste ore, la Juventus ha lasciato Torino per spostarsi a San Francisco. I bianconeri hanno così cominciato la loro tournée americana per preparare la nuova stagione. La squadra di Allegri resterà negli Stati Uniti fino al 3 agosto e durante queste settimane sarà impegnati anche in tre amichevoli di prestigio. La prima si giocherà il 23 luglio alle 4:30 del mattino (orario italiano) contro il Barcellona.

La Juventus partirà col 3-5-2 e Allegri farà ruotare tutta la sua rosa. Tra i titolari si vedranno Nicolò Rovella e Timothy Weah. Per l’americano sarà l’esordio con la maglia bianconera, quindi inizierà a prendere confidenza con i nuovi compagni.

Mentre Rovella dovrà convincere Allegri a confermarlo in rosa per la stagione 2023/2024.

In difesa spazio ai titolarissimi

I bianconeri contro il Barcellona schiereranno la miglior formazione possibile. In difesa, dal primo minuto, davanti a Wojciech Szczesny ci saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Mentre nel secondo tempo potrebbero trovare spazio giovani come Koni De Winter e Dean Huijsen. Anche Daniele Rugani dovrebbe giocare per uno spezzone di partita, così come Alex Sandro.

Sulle fasce, invece, la Juventus punterà sul nuovo acquisto Timothy Weah e su Filip Kostic che agiranno rispettivamente a destra e a sinistra. Mentre in mezzo ci sarà il ritorno di Weston McKennie. L’americano è tornato dal prestito al Leeds e la Juventus sembra intenzionata a dargli una chance.

A completare il centrocampo ci saranno Manuel Locatelli e Nicolò Rovella.

Le scelte in attacco e l'assenza di Pogba

La Juventus, nell’amichevole contro il Barcellona, si affiderà alla coppia d’attacco formata da Moise Kean e Arkadiusz Milik. Mentre Dusan Vlahovic e Federico Chiesa partiranno dalla panchina.

Chi, invece, non dovrebbe entrare nemmeno a gara in corso è Paul Pogba, che sta ancora lavorando per rimettersi in forma.

La Juventus con il francese dovrebbe seguire una tabella di marcia di inserimento graduale. A quanto pare Pogba durante questa tournée estiva dovrebbe giocare qualche minuto o contro il Milan o contro il Real Madrid.

La probabile formazione bianconera

Mister Allegri dovrebbe quindi schierare questi undici titolari contro il Barcellona:

(3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; Weah, Kostic, McKennie, Locatelli, Rovella; Kean, Milik.