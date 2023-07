La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per la difesa della stagione che inizierà il prossimo 19 agosto con l'esordio in campionato contro il Monza ed il nome caldo di queste ore di calciomercato estivo sarebbe quello di Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma; per arrivare al cartellino del giocatore italiano la società nerazzurra potrebbe avanzare un'offerta di circa 25 milioni di euro nelle prossime giornate.

L'idea dell'Inter per la difesa: Gianluca Mancini dalla Roma

Il difensore italiano sarebbe finito nell'orbita dei nerazzurri che starebbero ancora cercando un rinforzo per la fase difensiva, dopo la rinuncia obbligata a Milan Skriniar, che nelle prime giornate di mercato è passato a parametro zero al Paris Saint Germain dopo il suo mancato rinnovo di contratto con l'Inter.

Gianluca Mancini potrebbe rappresentare il centrale difensivo che avrebbe richiesto anche l'allenatore Simone Inzaghi, che in questa stagione potrà contare su Stefan De Vrij e Francesco Acerbi come centrali della sua difesa a tre.

In particolare Acerbi è stato riscattato dalla Lazio nelle scorse settimane, versando un conguaglio in favore del club biancoceleste di circa 4 milioni di euro.

Per arrivare al centrale italiano della Roma, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbe valutando una possibile offerta di circa 25 milioni di euro, vicini alla valutazione che il club capitolino avrebbe fatto del suo centrale; la trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane di mercato estivo.

La situazione dell'Inter in difesa ad oggi

Nelle prime settimane di calciomercato la società nerazzurra ha rinnovato il contratto di Alessandro Bastoni fino al 2028, aumentando il suo stipendio e portandolo a circa 5,5 milioni di euro annui; oltre al riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio, la dirigenza nerazzurra ha concluso il colpo Yann Aurel Bisseck.

Il difensore è infatti arrivato dall'Aarhus per una cifra vicina a 7 milioni di euro, andando a rinforzare il braccetto di destra della difesa; per lo stesso ruolo è arrivato anche il rinnovo di contratto di Matteo Darmian, che ha rinnovato fino al 2024 con un'opzione automatica per un'altra stagione, con uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro annui.

In uscita per la difesa si è registrata nelle scorse ore la cessione a titolo definitivo di Andrè Onana al Manchester United, che ha versato nelle casse nerazzurre circa 55 milioni di euro per il cartellino del portiere camerunese; nelle prossime settimane potrebbe arrivare in nerazzurro il portiere dello Shaktar Donetsk Anatoly Trubin, che piacerebbe molto alla dirigenza dell'Inter come prima scelta.