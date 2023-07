La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si valutano soprattutto le cessioni, in particolar modo quelle dei giocatori dall'ingaggio importante e che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo della società bianconera. Si lavora però anche ai rinforzi. A tal riguardo le ultime notizie di mercato confermano come l'agente sportivo Jorge Mendes sarebbe pronto ad offrire in prestito il cartellino del suo assistito Joao Cancelo alla Juve, considerando anche l'esigenza della società bianconera di rinforzare il ruolo.

È arrivato Timothy Weah ma l'infortunio di De Sciglio dovrebbe agevolare l'arrivo di un altro giocatore per la fascia destra. Il portoghese potrebbe rappresentare un investimento importante anche se solo in prestito ma difficilmente la Juventus sosterrà l'ingaggio del giocatore. Un suo eventuale ritorno potrebbe definirsi se il Manchester City decidesse di contribuire al pagamento dello stipendio. Joao Cancelo è reduce dal prestito al Bayern Monaco ma le sue prestazioni non sono state ideali a tal punto che la società tedesca ha deciso di non riscattare il suo cartellino dalla società inglese.

L'agente sportivo Jorge Mendes avrebbe offerto il prestito di Joao Cancelo alla Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo Jorge Mendes avrebbe offerto il prestito di Joao Cancelo alla Juventus.

Sarebbe un ritorno quello del portoghese nella società bianconera, considerando il fatto che è stato a Torino nella stagione 2018-2019. Un'esperienza professionale durata una sola stagione, nel 2019 si è trasferito al Manchester City per circa 30 milioni di euro più il cartellino di Danilo, diventato un riferimento della squadra bianconera.

Rimane una trattativa difficile quella che agevolerebbe l'arrivo di Joao Cancelo considerando l'ingaggio del portoghese. Per questo la Juve starebbe valutando altri nomi per la fascia destra.

La Juve starebbe valutando l'acquisto di Molina o di Holm

Uno dei nomi seguiti dalla Juventus per la fascia destra è Nahuel Molina. Il giocatore argentino di 25 anni si è laureato campione del mondo e ha trascorso una stagione positiva all'Atletico Madrid, collezionando 43 presenze, 4 gol e 4 assist.

La Juve aveva già mostrato interesse per lui ai tempi dell'Udinese e adesso potrebbe avere l'opportunità di avvicinarsi al giocatore, considerando anche le necessità finanziarie del club spagnolo. Si ipotizza che un'offerta di circa 20 milioni di euro più bonus possa convincere l'Atletico Madrid a lasciar partire il talentuoso terzino destro. Altro giocatore che piace è Emil Holm, valutato dallo Spezia circa 15 milioni di euro.