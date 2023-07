Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha condiviso le sue opinioni sulla Juventus, su Cristiano Giuntoli e su Massimiliano Allegri durante un'intervista esclusiva a Sportitalia.

Il tecnico Sarri ha parlato dell'ingaggio di Giuntoli da parte della Juventus

'Credo che Giuntoli in questo momento sia l'uomo giusto per la Juventus'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri in riferimento all'ingaggio del dirigente da parte della società bianconera. Il tecnico della Lazio ha elogiato Cristiano Giuntoli affermando che è la persona adatta per affrontare la situazione attuale della società bianconera.

Secondo Sarri, Giuntoli ha importanti qualità, coraggio e non esita a vendere un giocatore di spicco per acquistare un talento sconosciuto. Queste caratteristiche, unite alla sua competenza, gli consentono di ottenere grandi risultati.

Maurizio Sarri ha parlato anche di Massimiliano Allegri

Il tecnico della Lazio Sarri ha analizzato la Juventus attuale e il ruolo di Massimiliano Allegri come allenatore. Ha osservato che ad alti livelli, un allenatore che rimane fermo per uno o due anni può rappresentare un momento di ricarica. Ha sottolineato che Allegri ha dovuto gestire una stagione difficile, tra infortuni e questioni extracampo. Sarri ha anche fatto notare che il contesto è cambiato rispetto ai tempi in cui ha vinto lo Scudetto con la Juventus.

In passato, vincere il campionato era considerato quasi normale per la società bianconera, mentre ora la competizione è diventata più difficile.

Il cammino della Juventus in Champions League quando Sarri era il tecnico

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha ricordato che gli è stato rimproverato il suo cammino in Champions League con la Juventus, nonostante la squadra abbia fatto bene complessivamente.

Ha menzionato il fatto che il Lione, l'avversario degli ottavi di finale, ha eliminato anche il Manchester City, dimostrando la difficoltà della competizione.

Maurizio Sarri ha guidato la Juventus nella stagione 2019-2020, vincendo il campionato e arrivando negli ottavi di finale di Champions League, dove la squadra bianconera venne sconfitta dal Lione.

Successivamente, dopo un anno di pausa, è stato ingaggiato dalla Lazio. Dopo due stagioni è arrivato secondo in classifica, che significa qualificazione alla Champions League.

A proposito di Juventus e Lazio, le due società in questo Calciomercato estivo potrebbero definire il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic alla società bianconera per circa 30 milioni di euro, considerando che il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società biancoceleste.