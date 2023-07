La Juventus è pronta a rivoluzionare i centrocampo: Weston McKennie e Denis Zakaria piacciono in premier, sopratutto Aston Villa, mentre l'ex giocatore del Borussia Mönchengladbach attira l'interesse anche del West Ham. Tuttavia, è l'eventuale cessione di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic a cambiare radicalmente gli scenari di mercato per la Juventus. Entrambi possono partire per un'offerta adeguata. Per Chiesa ci vogliono almeno 50 milioni di euro, Vlahovic è valutato intorno agli 80 milioni. Al momento, non ci sono offerte concrete, soprattutto per Chiesa.

Il compito di Cristiano Giuntoli sarà quello di trovare eventuali acquirenti, ma soprattutto di rinforzarsi con le risorse a disposizione.

La Juventus potrebbe valutare diversi rinforzi: fra questi Holm, Milinkovic-Savic e Koopemeiners

Cristiano Giuntoli dovrà trovare soluzioni efficaci per rafforzare la squadra. Sulla fascia, Emil Holm piace alla Juventus, ma il prezzo richiesto dallo Spezia, 15 milioni di euro, è considerato troppo elevato. Non è il solo giocatore valutato sulla fascia destra, piace anche Nahuel Molina che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampo, i principali nomi seguiti dalla società bianconera sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic e Teun Koopmeiners.

L'olandese piace molto ma ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, più o meno lo stesso prezzo del giocatore della Lazio anche se in scadenza di contratto a giugno 2024. Per questo con un'offerta minore potrebbe approdare nella società bianconera, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica come Luca Pellegrini per attutire l'esborso cash.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta offerte per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Potrebbe partire anche il brasiliano Bremer se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro. In caso di partenza della punta il sostituto potrebbe essere uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David del Lille. Per quanto riguarda invece l'alternativa a Federico Chiesa i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Domenico Berardi del Sassuolo ed eventualmente quello di Nicolò Zaniolo, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni di euro dal Galatasaray. Il giocatore gradirebbe l'approdo nella società bianconera.