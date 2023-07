In attesa di definire il futuro professionale di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, sempre in odore di essere ceduti, la Juventus sta lavorando concretamente per rafforzare il centrocampo e le fasce.

Nonostante il rinnovo di Adrien Rabiot, il profilo di Sergej Milinkovic-Savic rimane in cima alla lista dei desideri del club bianconero ma è sulle fasce che il club si starebbe concentrando maggiormente in questo momento: ecco che dopo aver chiuso l'acquisto di Timothy Weah, che ha già svolto le visite mediche presso il J Medical, la Juventus sta valutando un altro acquisto per rinforzare la fascia destra, considerando il mancato prolungamento di contratto di Juan Cuadrado e l'infortunio di De Sciglio che rientrerà non prima di inizio 2024.

Holm potrebbe approdare alla Juventus

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi che piacciono alla Juventus è quello di Emil Holm. Il nazionale svedese è stato protagonista di una stagione importante con lo Spezia, nonostante la retrocessione della squadra ligure in Serie B.

La valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, la Juventus vorrebbe spenderne al massimo 12, magari dilazionando il pagamento in diverse stagioni. Holm è un classe 2000 e può giocare terzino destro ma anche centrocampista di fascia destra in un 3-5-2. In questo momento il profilo di Holm sarebbe preferito a quello di Castagne perché il belga ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro con il Leicester che molto difficilmente potrebbe accettare una dilazione di pagamento.

La Juventus lavora a dei rinforzi anche sulla fascia sinistra, con il preferito che sarebbe sempre Fabiano Parisi, valutato circa 15 milioni di euro dall'Empoli.

Il mercato della Juventus, si lavora alle cessioni dei centrocampisti in esubero

La Juventus dovrà valutare anche il mercato cessioni, con diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera.

Fra questi gran parte di quelli rientrati dai prestiti in altre società ma non riscattati dai club di pertinenza: parliamo di Denis Zakaria e Weston McKennie oltre ad Arthur Melo che nel Liverpool non ha mai giocato.

Lo svizzero potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 20 milioni di euro, anche il brasiliano potrebbe approdare nella società londinese ma in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista USA piacerebbe invece a diverse società tedesche e al Galatasaray: la sua valutazione è di circa 25-30 milioni di euro.