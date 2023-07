La Juventus è al lavoro per definire alcune cessioni importanti tali da alleggerire la rosa e far soprattutto respirare i conti.

Uno dei maggiori indiziati a lasciare Torino è Dusan Vlahovic, che piacerebbe a diverse società, PSG in primis. Nelle ultime ore starebbe però riprendendo quota l'ipotesi Chelsea, che fino a qualche settimana fa era pronto ad offrire circa 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore salvo poi defilarsi.

La Juventus lo valuta almeno 80 milioni di euro, una somma a cui la società inglese potrebbe adesso arrivare grazie all'inserimento di una contropartita tecnica gradita al club bianconero.

Il mercato è in questo caso venuto incontro alle esigenze dei Blues, con Romelu Lukaku che non essendo rientrato a Milano potrebbe diventare la pedina chiave per sbloccare la trattativa.

Possibile scambio di mercato fra Vlahovic e Lukaku

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe così pronto ad offrire il cartellino di Romelu Lukaku più cash per Dusan Vlahovic. Il belga piace molto alla Juventus e dopo il mancato trasferimento all'Inter potrebbe dunque approdare a Torino. Attualmente la punta 30enne ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro, Vlahovic invece di circa 80 milioni di euro.

Per questo la società inglese dovrà aggiungere tra 30 e 40 milioni di euro per portare a casa le prestazioni del serbo.

Diversi media di settore parlano invece di un'intesa contrattuale fra Lukaku e la Juventus sulla base di circa 10 milioni di euro a stagione per quattro stagioni. Sarebbe una specifica richiesta di Massimiliano Allegri, che considererebbe il centravanti belga ideale per la sua idea di gioco.

Per Dusan Vlahovic rimane sempre viva ovviamente anche la pista PSG, che però dovrà prima cedere Mbappè al Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche in altre zone del campo. Non è un mistero che Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie potrebbero lasciare Torino in prestito o a titolo definitivo perchè non più parte del progetto.

Anche Fabio Miretti, che interessa a Salernitana e Genoa, potrebbe lasciare il club, che dopo proverà ad inserire un altro tassello a centrocampo.

L'indiziato numero uno al riguardo è Franck Kessié, considerato una riserva al Barcellona e per tanto perfetto come profilo da prelevare a costi non eccessivi: le alternative sarebbero De Paul dell'Atletico Madrid e Samardzic dell'Udinese.