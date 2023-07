La Juventus, nelle prossime settimane, entrerà nel vivo delle operazioni di mercato. Fino ad ora i bianconeri si sono limitati a chiudere le trattative più urgenti come il rinnovo di Adrien Rabiot e gli acquisti di Arek Milik e Timothy Weah. Il polacco è stata una richiesta di Massimiliano Allegri mentre arrivare all'americano è stata un'esigenza dettata dalla partenza di Juan Cuadrado. Adesso, però, il mercato della Juventus dovrebbe passare nelle mani di Cristiano Giuntoli che dovrebbe lavorare a stretto contatto con Giovanni Manna che dovrebbe essere il suo vice.

Il dirigente toscano dovrebbe assumere ufficialmente i gradi di ds bianconero nel corso della prossima settimana. Una delle idee di Cristiano Giuntoli per rinforzare l'attacco della Juventus sarebbe Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe essere il sostituto di Angel Di Maria. Mentre per quanto riguarda Nicolò Zaniolo sarebbe un nome da tenere sempre vivo per la Juventus ma solo se dovesse partire Federico Chiesa.

La Juventus aspetta il nuovo ds

La Juventus, nelle prossime ore, dovrebbe accogliere ufficialmente Cristiano Giuntoli con la carica di ds. Il 30 giugno il dirigente toscano ha rescisso il suo contratto con il Napoli e adesso è libero di accasarsi con un altro club.

La sua destinazione dovrebbe essere Torino e in queste ore la Juventus e Giuntoli sarebbero al lavoro per definire gli ultimi accordi. Nel corso della prossima settimana, il dirigente toscano dovrebbe essere annunciato ufficialmente dalla Vecchia Signora. Dopodiché Giuntoli comincerà ad imbastire le strategie di mercato. Una delle sue prime idee da sottoporre ad Allegri dovrebbe essere Berardi.

Il giocatore del Sassuolo potrebbe essere ideale per il 3-5-2 che dovrebbe essere il modulo di riferimento della Juventus, ma potrebbe adattarsi anche in un 4-3-1-2 che potrebbe essere una delle nuove idee tattiche del tecnico livornese.

Zaniolo sempre nei radar della Juventus

In casa Juventus, però, si potrebbe pensare anche ad alcune cessioni.

In particolare i bianconeri dovrebbe sistemare le questioni legate a Zakaria, McKennie e Arthur. Questi tre giocatori non rientrerebbero nei piani di Giuntoli e Allegri e per questo motivo si cercherebbe una soluzione adatta per questi calciatori. Qualora, la Juventus dovesse riuscire a cedere Zakaria, McKennie e Arthur non è da escludere che si possa arrivare a Milinkovic-Savic. Infine, i bianconeri sarebbe molto attenti alla situazione di Nicolò Zaniolo. Ma per affondare il colpo per il giocatore classe 99 la Juventus dovrebbe cedere Federico Chiesa. Il numero 7 juventino potrebbe partire di fronte ad un'offerta di almeno 60 milioni.