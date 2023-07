In questi giorni, la Juventus sta lavorano per rinforzare la sua rosa sul mercato. Ma le linee guida bianconere sembrano essere chiare vendere e poi comprare. Dunque, se non ci saranno delle uscite difficilmente ci saranno entrate. Nelle scorse settimane, la Juventus si sarebbe fatta avanti per arrivare a Romelu Lukaku. Il belga sarebbe un obiettivo di Cristiano Giuntoli soprattutto in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Al momento, però, ai bianconeri non sarebbe arrivata nessuna offerta irrinunciabile per DV9. Per questo motivo, stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Juventus starebbe crescendo il partito: “Proviamo a tenerci Vlahovic”.

Dunque, i bianconeri starebbero pensando concretamente di non privarsi del bomber serbo e di andare avanti con lui.

La Juventus pensa al mercato

Il mercato della Juventus, per il momento, sarebbe bloccato. Infatti, per ora, non si sarebbero registrare offerte per i giocatori bianconeri e Cristiano Giuntoli sarebbe più che altro all’opera per trovare una soluzione per i calciatori che non sarebbero al centro del progetto di Massimiliano Allegri. Uno di questi sarebbe Denis Zakaria. Per lo svizzero ci sarebbe stato l’interessamento del West Ham ma le parti non avrebbero ancora trovato un accordo. Inoltre, nelle scorse settimane, la Juventus avrebbe deciso di muoversi per Romelu Lukaku. Il belga sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri per, eventualmente, sostituire Dusan Vlahovic.

Il serbo non sarebbe in vendita ma di fronte ad un’offerta irrinunciabile i bianconeri potrebbero dire di sì. Per questo motivo, la Juventus non vorrebbe farsi trovare impreparata in caso di addio di DV9 e dunque Cristiano Giuntoli avrebbe trovato un’intesa con Big Rom. L’avvicinamento tra Lukaku e i bianconeri avrebbe anche interrotto i rapporti tra il belga e l’Inter.

Con il club nerazzurro che avrebbe deciso di chiudere definitivamente la porta per un ritorno di Big Rom. Adesso, però, resterà da capire se la Juventus chiederà oppure no per Lukaku.

Variabile Vlahovic

In casa Juventus, nelle ultime ore, starebbe prendendo piede l’idea di puntare ancora su Dusan Vlahovic. I bianconeri starebbero pensando di chiudere la porta a possibili pretendenti per DV9.

Vlahovic, però, è giovane ed è un patrimonio della Juventus. Per questo motivo, in casa bianconera starebbe prendendo piede l’ipotesi di confermare il bomber serbo. Resterebbe in piedi, però, l’idea Lukaku che piacerebbe ad Allegri ma adesso le sue quotazioni potrebbero essere in discesa. In ogni caso il mercato è imprevedibile e non si può scattare nessuna ipotesi.