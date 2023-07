La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di settimane impegnative soprattutto in tema cessioni. Il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli dovrà alleggerire la rosa e a tal riguardo sta già lavorando alle cessioni di Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. Il centrocampista svizzero sarebbe vicino al trasferimento nel campionato inglese, con il West Ham interessato. La società bianconera lo valuta almeno 20 milioni di euro, per quanto riguarda invece il brasiliano si starebbe definendo la cessone in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina per un totale di 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il centrocampista americano partirà per la tournée americana con la Juventus, Cristiano Giuntoli ha sottolineato che il giocatore è parte della rosa bianconera. Nonostante questo la volontà sarebbe sempre quella della cessione, le ultime notizie di mercato parlano di un suo possibile trasferimento all'Atalanta, che cerca un centrocampista bravo negli inserimenti e garantire gol come ha dimostrato l'americano soprattutto alla Juventus e meno al Leeds la scorsa stagione.

Il giocatore McKennie potrebbe trasferirsi all'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Weston McKennie potrebbe trasferirsi in prestito all'Atalanta. Il tecnico Gianpiero Gasperini vorrebbe il centrocampista americano, una cessione che sarebbe agevolata dalla società bianconera in quanto l'americano a Bergamo potrebbe rivalutarsi dopo una stagione non ideale al Leeds.

La Juventus continua a valutarlo almeno 30 milioni di euro ma attualmente il suo prezzo di mercato è diminuito. Intanto partirà per la tournée americana con la rosa bianconera e avrà la possibilità di raccogliere minutaggio. La Juventus spera in prestazioni importanti così da incrementare la possibilità di una sua cessione.

Intanto si valutano anche altre cessioni. Come dichiarato da Giuntoli attualmente Dusan Vlahovic e Chiesa non sono sul mercato a meno che non arrivi un'offerta pesante. In tal caso la società bianconera la valuterà. In questo momento si parla soprattutto della partenza della punta della nazionale della Serbia, con il Paris Saint Germain che sarebbe pronto ad investire sul suo cartellino.

La società bianconera lo valuta circa 80 milioni di euro. Se dovesse partire il serbo potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ai rinforzi. Se di dovessero definire le cessioni dei vari Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie potrebbe arrivare un centrocampista. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano del possibile arrivo dal Barcellona di Franck Kessié in prestito con diritto di riscatto.