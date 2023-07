La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe ragionando su un possibile investimento per rinforzare l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato potrebbe essere quello di Folarin Balogun, attaccante dell'Arsenal; per convincere il club inglese a cedere il centravanti statunitense i nerazzurri starebbero pensando ad una possibile offerta di circa 35 milioni di euro da presentare nelle prossime settimane.

L'idea dell'Inter in attacco: Folarin Balogun dall'Arsenal

Il talento statunitense classe 2001 sarebbe finito da tempo nei radar dell'Inter, che avrebbe pensato al giocatore come rinforzo per l'attacco già nel momento in cui stava chiudendo per Romelu Lukaku; ora che l'attaccante belga è sfumato, il primo obiettivo per l'attacco sembrerebbe essere diventato proprio Folarin Balogun.

L'Arsenal dal canto suo non sarebbe intenzionata a fare troppi sconti sul cartellino del giocatore statunitense, considerato un prospetto di sicura crescita e di valore internazionale; il club inglese infatti avrebbe richiesto ai nerazzurri di versare una cifra vicina a quanto avrebbero pagato per l'attaccante belga ai concorrenti connazionali del Chelsea.

I nerazzurri avrebbero recepito l'informazione e sarebbero disposti a mettere sul tavolo delle trattative circa 35 milioni di euro, cifra che potrebbe permettere una chiusura positiva dell'affare tra i due club nelle prossime settimane.

La situazione dei nerazzurri in attacco ad oggi

Dopo la rinuncia a Romelu Lukaku, a lungo seguito dai nerazzurri ma abbandonato al suo destino dopo i probabili flirt dell'attaccante belga con gli emissari della Juventus, l'Inter starebbe concentrandosi sui giocatori già in rosa per cercare di trovare una quadra per l'attacco della nuova stagione.

Nelle scorse settimane è arrivato ufficialmente in nerazzurro Marcus Thuram, prelevato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach dopo la scadenza del suo contratto; l'attaccante francese di origini italiane guadagnerà uno stipendio di circa 6 milioni di euro con un contratto di 5 stagioni in maglia nerazzurra e clausola rescissoria fissata a 95 milioni di euro.

La società nerazzurra negli scorsi giorni ha dovuto invece rinunciare al bomber bosniaco Edin Dzeko, passato a parametro zero al Fenerbahce dopo il mancato rinnovo del contratto con l'Inter; in uscita per i nerazzurri sembrerebbe esserci anche Joacquin Correa, che piacerebbe molto nel campionato arabo, dove ad attenderlo ci sarebbero molti giocatori europei che hanno scelto la Saudi Pro League come nuova sfida.