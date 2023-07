Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Paul Pogba in chiave mercato, dicendo che la Juventus valuterebbe un'offerta importante per Pogba.

Inoltre, l'ex Juventus Angelo Di Livio ha definito Pogba il "vero problema" dei bianconeri, mentre Daniele Garbo si è soffermato sull'incidenza delle offerte milionarie dei club arabi per i calciatori di livello.

Impallomeni afferma che di fronte a un'offerta importante la Juve cederebbe Pogba

Stefano Impallomeni, intervenuto a TMW Radio per parlare di Calciomercato, ha toccato anche l'argomento Pogba.

Il giornalista, a tal proposito, ha dichiarato: "Se alla Juve dovesse arrivare un'offerta, l'accetterebbe volentieri. Si libererebbe di un grande ingaggio".

Impallomeni ha poi aggiunto: "Di Pogba abbiamo poche certezze. Ha avuto tanti problemi lo scorso anno, credo che sia naturale la separazione. Se poi non dovesse trovare acquirenti, rimarrebbe".

Passando ad altri argomenti, Impallomeni si è soffermato sulla Roma e su José Mourinho, sottolineando che anche in questo suo terzo anno in giallorosso l'allenatore portoghese si farà "garante" della squadra. La società capitolina, però, dovrebbe mettergli a disposizione un attaccante, che potrebbe essere uno tra Scamacca e Morata.

In merito alla Lazio, Impallomeni ha rivelato che i bianconcelesti dovrebbero mettere a segno due acquisti di rilievo: "Vedremo se arriverà Berardi o altri.

Per il resto, Parisi non credo che lo voglia Sarri, però credo un centrocampista, un esterno di difesa e poi un vice-Immobile".

Di Livio: 'Il vero problema della Juventus è Pogba'

L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha detto il suo pensiero su Paul Pogba a Calcio totale: "Io confiderei nella voglia di rivalsa; Chiesa veniva da un infortunio, Vlahovic ha avuto diversi problemi e mi giocherei questa voglia di riscatto dei due giocatori, ma il vero problema da non sottovalutare è quello di Pogba, perché Allegri non ce l'ha mai avuto e quindi secondo me è un rischio per la Juve riportarlo ad inizio campionato e non sapere la vera condizione fisica di questo giocatore".

Garbo: 'Il calcio morirà sepolto dai soldi'

Il giornalista Daniele Garbo a TMW Radio, in riferimento al presunto interesse di squadre arabe per Milinkovic-Savic e Pogba, ha detto: "Propongono cifre improponibili. Mi metto nei panni dei giocatori. Dalla loro parte sarei tentatissimo, dall'altra però andrei a intaccare una carriera ancora da completare per giocare in una lega non competitiva. Il calcio morirà sepolto dai soldi. Solo i giocatori possono interrompere questa cosa, chiedendo meno partite e anche meno soldi".