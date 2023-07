La Juventus è al lavoro per definire le cessioni. L'esigenza di alleggerire la rosa non ha solo motivi economici e quindi di alleggerimento del bilancio societario ma serve anche per monetizzare e utilizzare il ricavato per rinforzare la squadra. Le esigenze principali sembrano riguardare difesa e centrocampo, a tal riguardo la società bianconera potrebbe acquistare due giocatori della Lazio. Il nome avvicinato alla Juventus da tempo è quello di Milinkovic-Savic, [VIDEO] pronto a lasciare la società laziale anche perché in scadenza di contratto a giugno 2024 e una delle ultime possibilità per monetizzare dalla cessione del cartellino.

A tal riguardo la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, con la Juventus che sarebbe pronta ad inserire il cartellino di Luca Pellegrini per attutire l'investimento in soldi. Per quanto riguarda le fasce difensive starebbe valutando l'acquisto di Adam Marusic.

La Juventus potrebbe valutare gli acquisti di Milinkovic-Savic e di Marusic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare dalla Lazio non solo Milinkovic-Savic ma anche Adam Marusic. Un rinforzo d'esperienza e a prezzo vantaggioso considerando anche il fatto che è in scadenza a giugno 2025. Con un'offerta da circa 10 milioni di euro potrebbe lasciare la società laziale. Può giocare terzino destro ma anche sulla fascia sinistra.

Considerando che la Juventus sta lavorando all'alternativa a Weah, sarebbe un acquisto ideale. Inoltre può giocare terzino destro ma anche a tutta fascia a centrocampo nel 3-5-2. Nella scorsa stagione è stato impiegato in 44 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Europa League e Conference League. Un acquisto che darebbe importanti certezze alla Juventus, che vuole aggiungere a giovani di qualità anche rinforzi d'esperienza.

Inoltre Marusic potrebbe valutare anche un ruolo di alternativa ai titolari considerando la possibilità di giocare in una società importante come la Juventus. Si è parlato anche di un possibile trasferimento in Arabia Saudita per Marusic, con diverse società pronte a garantirgli un ingaggio notevole.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Alex Sandro, con diverse società dell'Arabia Saudita pronte a garantire circa 15 milioni di euro a stagione la brasiliano. Potrebbero partire anche Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie, senza contare le possibili cessioni in prestito di Fabio Miretti e Matias Soulé. Ritornando agli acquisti per la fascia destra piace anche Emil Holm, nazionale della Svezia retrocesso con lo Spezia in questa stagione. La società ligure sarebbe pronto a valutare la cessione del giocatore per circa 12 milioni di euro.