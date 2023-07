La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato. Il DS Giuntoli dovrà alleggerire numericamente la rosa, poi uno dei rinforzi potrebbe riguardare il centrocampo, a tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi spagnoli e confermate anche da alcuni italiani parlano del possibile approdo a Torino di Franck Kessié dal Barcellona. Arrivato in Catalogna a parametro zero lo scorso calciomercato estivo, il centrocampista ivoriano non ha inciso secondo le aspettative, anche perché le sue caratteristiche fisiche e tecniche non sembrano essere ideali per il gioco del Barcellona.

Il centrocampista Franck Kessié sarebbe vicino all'approdo alla Juventus

Franco Kessié potrebbe approdare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Una modalità di trasferimento gradita dalla società bianconera, che potrebbe valutarlo da vicino per un anno prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo. Ci sarebbe già l'intesa contrattuale di massima per quattro stagioni, che si definirebbe nel momento in cui la società bianconera decidesse di riscattare il suo cartellino.

L'arrivo di Kessié dipende dalle cessioni

Come dichiarato da Cristiano Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione da Football Director della Juventus la società bianconera dovrà alleggerire la rosa, considerando l'abbondanza soprattutto a centrocampo.

In particolare il dirigente toscano sta lavorando alle cessioni di Denis Zakaria, che piace al West Ham, e a quella di Arthur Melo, che è vicino al trasferimento alla Fiorentina. L'arrivo dipende di Kessié dipende quindi anche dalle cessioni che i bianconeri riusciranno a effettuare nel reparto.

È Intanto stata definita la cessione in prestito di Filippo Ranocchia all'Empoli in prestito con diritto di riscatto a 5,5 milioni di euro e contro riscatto a favore della società bianconera a circa 7 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare offerte per Dusan Vlahovic, che piacerebbe al Paris Saint Germain e avrebbe una valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro. Se il serbo dovesse partire potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato avrebbe già un'intesa contrattuale di massima con la società bianconera: per quanto riguarda invece il prezzo del giocatore belga la società bianconera potrebbe offrire al Chelsea per il suo cartellino circa 40 milioni di euro.