La Juventus spera di poter recuperare al meglio Paul Pogba, che prosegue il proprio lavoro di recupero dopo una stagione difficile condizionata dal problema al menisco. Il francese vuole farsi trovare pronto per la tournée estiva negli Stati Uniti, anche se intanto intanto continuano ad arrivare voci di mercato dall'Arabia Saudita: sarebbe pronta un'offerta da 100 milioni di euro per tre stagioni per il centrocampista francese. Il giocatore però al momento preferirebbe rimanere a Torino, anche per dimostrare il suo valore e ripagare la fiducia della società bianconera nell'averlo ingaggiato la scorsa stagione con un contratto da 8 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026.

Se però il giocatore decidesse di lasciare Torino la società bianconera potrebbe sostituirlo con Lazar Samardzic dell' Udinese anche lui come il francese gestito dall'agente sportiva Rafaela Pimenta.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Samardzic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus nell'eventualità di una partenza di Pogba potrebbe acquistare Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese di 21 anni. Il nazionale serbo è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del calcio europeo e ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, ossia più o meno la stessa somma che la Juventus vorrebbe nell'eventualità di una cessione del centrocampista francese in Arabia Saudita.

La società bianconera poi andrebbe a risparmiare sull'ingaggio, andando ad alleggerire il bilancio societario considerando che Samardzic potrebbe accontentarsi di uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

L'eventuale arrivo del giovane nazionale della Serbia si aggiungerebbe a quello di Franck Kessié: il centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juve

L'eventuale arrivo del centrocampista del Barcellona si definirebbe però solo dopo le cessioni di diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero, come Denis Zakaria, che potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda Arthur Melo sarebbe in definizione il suo trasferimento alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto per un totale di 20 milioni di euro.

Il centrocampista Filippo Ranocchia si è intanto trasferito all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società bianconera

Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Dusan Vlahovic la società bianconera potrebbe acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea.