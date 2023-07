Il Calciomercato di Serie A e B continua con varie indiscrezioni ma poche ufficialità arrivate nella giornata di martedì 18 luglio 2023. Diverse trattative stanno maturando e probabilmente si arriverà alle ufficializzazioni nei prossimi giorni.

Calciomercato Serie B: Cassata allo Spezia

In Serie B, Cremonese e Pisa stanno lavorando per arrivare a Tommaso Barbieri della Juventus Next Gen. A quanto pare in queste ore i grigiorossi hanno un appuntamento con la dirigenza della Juventus, mentre i toscani vedranno i bianconeri domani per parlare di Barbieri.

Il difensore potrebbe eventualmente approdare in prestito con diritto di riscatto al Pisa, con controriscatto a favore della Juve.

La Reggiana ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito dal Genoa del difensore Manolo Portanova, in attesa del perfezionamento del trasferimento, Portanova verrà aggregato al club granata con nulla-osta da parte del club ligure.

Lo Spezia ha ufficializzato l'arrivo, anche questo dal Genoa, in prestito annuale con obbligo di riscatto, del centrocampista Francesco Cassata, un calciatore che conosce bene la categoria.

Menez arriva a Bari

Il Bari ha accolto Jeremy Menez. Arrivato oggi pomeriggio nell'aeroporto della città pugliese, Menez si è detto felice per l'arrivo al Bari.

"Domani le visite mediche e poi al lavoro con i compagni", ha detto Menez ai microfoni dei giornalisti presenti che lo attendevano. Si tratta di un colpo di spessore per il club biancorosso.

È probabile accordo biennale per il fantasista francese che nelle ultime tre stagioni ha giocato nella Reggina.

Le 'piccole' di Serie A nel calciomercato: la Salernitana pensa a Rodriguez

L'Empoli in attacco ha definito uno scambio con lo Spezia: Emmanuel Gyasi passerà all'Empoli, mentre Filippo Bandinelli vestirà la maglia dei liguri. Nelle prossime ore sono attese le firme di rito e poi le ufficialità da parte dei due club.

La Salernitana e l'Hellas Verona lavorano sullo scambio tra Hongla e Federico Bonazzoli.

Quest'ultimo è pronto a giocare con mister Baroni, nuovo allenatore degli scaligeri, che nutre una grande stima di lui. L'affare è praticamente chiuso, ma mancano i dettagli per l'ufficialità dello stesso. Un'affascinante idea della Salernitana porta a James Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni, il club campano sta pensando all'attaccante per la prossima stagione. Il giocatore trentaduenne ha giocato nell'ultima stagione nell'Olympiacos Pireo, in Grecia, dove ha segnato 5 gol in 17 apparizioni ed attualmente è svincolato.