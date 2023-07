Maurizio Sarri di recente ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sul passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il tecnico della Lazio ha affermato che il direttore sportivo toscano è l'uomo giusto per ricostruire e per rilanciare la ambizioni bianconere.

Di Giuntoli alla Juventus hanno parlate anche l'ex difensore Fabio Cannavaro e il giornalista Niccolò Ceccarini.

Sarri: 'Giuntoli è un fenomeno'

Maurizio Sarri, in merito al nuovo connubio Giuntoli-Juventus, ha affermato: "È l'uomo giusto per la Juve nel momento in cui devono ricostruire.

È il momento giusto per lui, è un fenomeno. Purtroppo per noi penso li metterà a posto".

L'allenatore della Lazio ha poi aggiunto: "Ha qualità importanti (Giuntoli, ndr), la più importante il coraggio. Non si fa mai problemi nel mettere un giocatore importante sul mercato e prendere uno sconosciuto. Unito alla competenza che ha lui lo porta a fare grandi cose".

Sarri, restando in tema Juventus, ha poi parlato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, sottolineando come, nella scorsa stagione, il collega livornese abbia risentito, nel suo lavoro, dei problemi dentro e fuori dal campo che ha vissuto la Juventus. Per questi motivi, non si può dare un giudizio dell'annata vissuta da Allegri sulla panchina della Vecchia Signora.

Infine Sarri ha voluto ricordare il suo periodo alla Juventus, sottolineando che, venendo da otto scudetti consecutivi, c'era intorno a tutto l'ambiente una certa pressione da cui sarebbero scaturite critiche eccessive sul suo operato e una sottovalutazione del tricolore conquistato, perché considerato come un "percorso naturale".

Infine ha difeso il suo percorso in Champions League, ricordando che nella sua stagione juventina è incappato in una sola sconfitta, quella con l'Atletico Madrid.

Cannavaro: 'Giuntoli al Napoli ha fatto bene ma alla Juve è più complicato'

Anche l'ex difensore della Juventus, Fabio Cannavaro, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Cristiano Giuntoli.

Il campione del mondo 2006 ha affermato: "Giuntoli al Napoli ha fatto molto bene ma alla Juve è più complicato. Credo faranno un aumento di capitale, la Juve ha giocatori molto forti come Chiesa, Pogba e Vlahovic. Vendere e vincere non accade sempre. Se Allegri e Giuntoli non faranno squadra sarà tutto molto complicato".

Ceccarini: 'Giuntoli cercherà di vendere gli esuberi'

Infine, sul passaggio di Giuntoli dal Napoli alla Juventus ha detto il suo parere anche il giornalista Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera: "Giuntoli cercherà di vendere gli esuberi, penso a Zakaria ed Arthur e bisognerà capire cosa succederà con McKennie. Bonucci oggi come oggi lo vedo alla Juventus, per Alex Sandro c'è qualche offerta in più ma credo che le linee guida del mercato dei bianconeri si capiranno nei prossimi giorni, quando Giuntoli si sarà insediato da un po' ed avrà il quadro completo della situazione".