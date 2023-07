La dirigenza dell' Inter starebbe valutando un possibile investimento per rinforzare la difesa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste giornate di Calciomercato sarebbe quello di Aymeric Laporte, difensore del Manchester City, che sarebbe ormai fuori dal progetto dell'allenatore Pep Guardiola: la difficoltà nella trattativa sembrerebbe rappresentata dall'ingaggio del difensore spagnolo, considerato eccessivo per le finanze nerazzurre.

L'idea dell'Inter per la difesa: Aymeric Laporte dal Manchester City

Il difensore spagnolo in forza al Manchester City dal 2018 quando è stato acquisito dall'Athletic Bilbao, sarebbe ormai considerato un corpo estraneo al progetto tattico dell'allenatore Pep Guardiola, che avrebbe richiesto la cessione del difensore per liberare uno slot in difesa.

I nerazzurri potrebbero approfittare di questa occasione per strappare al club inglese condizioni favorevoli a livello economico per un trasferimento del difensore, anche se l'ostacolo più grande nella trattativa sembrerebbe essere rappresentato dal grosso stipendio del calciatore, fuori dalla portata delle casse nerazzurre.

Sul tavolo comunque sembrerebbe esserci l'idea di provare a convincere il Manchester City con una formula di prestito con obbligo di riscatto, che però non sarebbe gradita al club inglese, che preferirebbe liberarsi immediatamente del giocatore e monetizzare sul trasferimento in modo da reinvestire nel mercato in entrata.

La situazione della difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando da vicino le eventuali proposte che potrebbero arrivare per Onana, la cui valutazione fatta dal club è di circa 60 milioni di euro: ad oggi l'unico club interessato sembrerebbe essere il Manchester United, che però avrebbe messo sul piatto solamente 40 milioni di euro, considerati insufficienti per la società nerazzurra.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sembrerebbe abbiano l'intenzione di rinnovare il contratto di Samir Handanovic, che è svincolato ormai dallo scorso 30 giugno, dopo 11 stagioni in nerazzurro; molto dipenderebbe dall'eventuale cessione di Onana, che aprirebbe le porte ad un rinnovo del portiere sloveno.

In difesa l'Inter ha salutato Milan Skriniar, che nelle scorse ore è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint Germain, acquisito a parametro zero per scadenza contrattuale non rinnovata.

Nelle scorse ore è arrivata invece l'ufficialità del rinnovo di Alessandro Bastoni, che percepirà uno stipendio di circa 5,5 milioni di euro a stagione con un contratto valido fino al 2028.