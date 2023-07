Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe trattando con il West Ham per la cessione di Denis Zakaria. Qualora il centrocampista svizzero venisse ceduto, allora il club bianconero potrebbe utilizzare il tesoretto incassato per acquisire MIlinkovic-Savic dalla Lazio.

Per la trequarti la Juve osserverebbe inoltre anche il nome di Rodri Sanchez, fantasista spagnolo valutato dal Real Betis 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, l'eventuale cessione di Zakaria al West Ham per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus ed il neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbero una priorità, quella di smaltire la rosa dei calciatori ritenuti in eccesso per guadagnare un tesoretto spendibile sul mercato.

Il primo elemento che potrebbe dunque lasciare la Continassa sarebbe Denis Zakaria: il centrocampista svizzero, rientrato alla Juve dopo il prestito secco di 6 mesi al Chelsea, piacerebbe ad un'altra formazione militante in Premier League, il West Ham. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, gli "Hammers" starebbero dunque trattando con la Juventus per il classe '96 e tra la domanda e l'offerta ballerebbero circa 7 milioni di euro, in quanto i bianconeri ne chiederebbero 25 mentre gli inglesi ne avrebbero messi sul tavolo 18.

Nella prossima settimana potrebbero dunque esserci sviluppi importanti per questa operazione che qualora andasse in porto, permetterebbe poi alla Juventus di avere quella disponibilità economica per impostare una trattativa per Milinkovic-Savic.

Il mediano della Lazio che andrà in scadenza di contratto con i biancocelesti nel 2024, piacerebbe sia al tecnico della Juve Massimiliano Allegri sia al ds Cristiano Giuntioli ma il presidente Claudio Lotito non vorrebbe cederlo per meno di 40 milioni di euro. Ecco dunque che oltre agli eventuali soldi incassati per la cessione di Zakaria, la Juve dovrebbe poi aggiungere altro per convincere il numero uno della Lazio, come ad esempio il profilo di Luca Pellegrini, esterno basso già transitato dalla Capitale con la formula del prestito negli scorsi 6 mesi.

Juventus, Rodri Sanchez piacerebbe per la trequarti, costa 25 milioni

Oltre ad un centrocampista la Juventus cercherebbe anche un fantasista con Rodri Sanchez che potrebbe essere il primo acquisto di Cristiano Giuntoli: il trequartista spagnolo avrebbe infatti catturato l'attenzione del neo direttore sportivo bianconero, che secondo le ultime dalla Spagna, avrebbe chiesto informazioni al Real Betis, società dove Rodri Sanchez milita attualmente.

Il club spagnolo chiederebbe circa 25 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe anche spendere per uno dei prospetti più importanti del calcio spagnolo.