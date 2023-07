In questi giorni sui media si parla molto del futuro di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo piacerebbe al Paris Saint Germain che avrebbe già contattato il suo entourage e anche la stessa Juventus, ma senza affondare il colpo decisivo. Anche perché la richiesta dei bianconeri sarebbe piuttosto elevata. Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino sarebbe stato molto chiaro con il resto della dirigenza bianconera: Vlahovic non partirà per meno di 70 milioni. Dunque, se non dovesse arrivare una cifra pari o superiore a tale cifra il centravanti serbo non dovrebbe lasciare Torino.

Anche per questo motivo la Juventus avrebbe messo in standby Romelu Lukaku, individuato da Cristiano Giuntoli come eventuale sostituito del bomber serbo.

Lukaku sarebbe in attesa

Nei giorni scorsi la Juventus avrebbe contattato il Chelsea per prendere informazioni su Romelu Lukaku. I bianconeri avrebbero pensato al belga come sostituto in caso di un'offerta irrinunciabile per Dusan Vlahovic. Ma al momento questa offerta per il serbo non sarebbe arrivata, perciò Lukaku sarebbe in attesa di avere notizie fronte mercato. La trattativa tra Big Rom e l’Inter si sarebbe conclusa e ora su di lui ci sarebbe solo la Juventus e qualche club dell’Arabia Saudita. Intanto il belga è atteso nel ritiro del Chelsea, ma non dovrebbe partire per la tournée estiva con i blues.

Cristiano Giuntoli avrebbe vincolato la sua proposta ai blues a una data ben precisa: se Vlahovic dovesse partire entro il 4 agosto a quel punto la Juve potrebbe chiudere l’affare Lukaku, altrimenti non se ne dovrebbe fare nulla.

Paris Saint-Germain su Kane

In queste ore sui media sportivi si parla di un inserimento del Paris Saint-Germain nella corsa a Harry Kane.

Il club francese vorrebbe l’attaccante inglese e sarebbe pronto a fare un’offerta irrinunciabile anche per bruciare la concorrenza del Bayern Monaco. Secondo alcune indiscrezioni il club francese sarebbe anche sulle tracce di Dusan Vlahovic, ma la priorità sarebbe appunto Kane e come principale alternativa sarebbe stato individuato il napoletano Victor Osimhen.

Intanto le mosse in attacco del Paris Saint-Germain sarebbero legate anche al destino di Kylian Mbappé, che vorrebbe lasciare il PSG e avrebbe già manifestato la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto il prossimo anno.