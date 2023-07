Nelle scorse ore Vital Borkelmans, ex vice-allenatore del Belgio, ha commentato ai microfoni di Tuttojuve.com le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus in dialogo con il Chelsea per acquisire Romelu Lukaku. Dello stesso argomento e del recente passaggio di Juan Cuadrado all'Inter ha parlato a TWM Radio l'ex calciatore Massimo Brambati.

Borkelmans: "Se Lukaku arrivasse alla Juventus i bianconeri vincerebbero subito lo scudetto"

L'ex vice-allenatore del Belgio Vital Borkelmans è stato interpellato da Tuttojuve.com per commentare le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus in trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku.

"Sono rimasto molto sorpreso, non mi aspettavo di commentare questa news. Ho lavorato con lui, per cui lo ricordo come un ragazzo intelligente e molto affidabile. Mi era sembrato felice all'Inter, ma Inzaghi ha sempre preferito Dzeko nelle partite più importanti" ha esordito Borkelmans parlando di Lukaku, aggiungendo poi: "Se con la Lukaku la Juve vincerebbe lo Scudetto? Romelu farebbe vincer subito lo scudetto alla Juventus". Borkelmans ha poi commentato le indiscrezioni che avrebbero voluto Lukaku vicino ad un passaggio alla Juventus già nel 2014, sottolineando come l'operazione nello specifico non sarebbe andata in porto per l'avvicendamento in panchina che avvenne tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

Brambati: "Non capisco le rimostranze dei tifosi Juventini su Lukaku, non è ancora un affare fatto"

Dell'eventuale passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus ha voluto parlare anche l'ex calciatore Massimo Brambati. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Lukaku? Io non reputo l'affare ancora fatto.

Non capisco queste rimostranza da parte dei tifosi se arrivasse Lukaku. Ce le dovrebbero avere dal punto di vista progettuale, nel senso avete parlato di progetto giovani e mandi via Vlahovic per prendere lui? Dal punto di vista tecnico però Lukaku se sta bene è uno che sposta in Italia. E la Juve al tempo stesso porta via un calciatore importante all'Inter".

Brambati ha poi parlato di Juan Cuadrado e del suo recente passaggio dalla Juventus all'Inter: secondo l'ex calciatore, l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta avrebbe assestato un grande colpo portando il colombiano a Milano e allo stesso tempo i bianconeri avrebbero sbagliato a lasciarlo partire come parametro 0. Infine Brambati ha parlato di Alvato Morata e di quello che potrebbe essere il suo passaggio alla Roma, evidenziando come il centravanti iberico nella Capitale andrebbe a formare con Dybala una coppia d'attacco capace di sopportare le pressioni di una piazza importante come quella giallorossa.