La Juventus è a lavoro per definire rinforzi soprattutto per il settore difensivo. L'esigenza principale è quella di acquistare giocatori per le fasce difensive, per quanto riguarda quella destra non basta evidentemente l'acquisto di Timothy Weah anche perché Mattia De Sciglio, infortunatosi ai legamenti del ginocchio alla fine della scorsa stagione, non dovrebbe rientrare prima di fine 2023 inizio 2024. Per questo si starebbe lavorando all'acquisto di Emil Holm, che rappresenterebbe il dopo Cuadrado. Il nazionale svedese potrebbe giocarsi il posto con Weah, recentemente acquistato dal Lille.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 6 milioni di euro con l'aggiunta di bonus che potrebbero far crescere il prezzo di mercato fino a 10 milioni di euro. Il giocatore dello Spezia può giocare terzino destro in un una difesa a quattro ma anche a tutta fascia nell'eventualità in cui si dovesse confermare il 3-5-2. Su Holm fino a qualche settimana fa c'era anche l'Inter ma l'ingaggio di Cuadrado da parte della società milanese agevola l'approdo del nazionale svedese alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Emil Holm sarebbe vicino al trasferimento alla Juventus. Il nazionale della Svezia piace a Cristiano Giuntoli come rinforzo per la fascia destra, anche perché sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro ad un prezzo di mercato sostenibile.

Una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe offrire 6 milioni di euro più l'aggiunta di qualche bonus per arrivare ai 10 milioni di euro. Un prezzo che sarebbe diminuito anche perché il giocatore è retrocesso in Serie B con lo Spezia. Reduce da una stagione importante nella società ligure, è stato condizionato nella seconda parte da un infortunio che gli ha fatto saltare diversi match.

Per quanto riguarda la fascia sinistra invece la Juventus è stata vicina all'acquisto di Fabiano Parisi, che alla fine si è trasferito alla Fiorentina. La società bianconera potrebbe valutare un altro rinforzo dalla società toscana. Si tratta di Tommaso Baldanzi, centrocampista classe 2003 valutato circa 15 milioni di euro.

La società bianconera lo acquisterebbe subito lasciandolo in prestito alla società toscana fino a giugno.

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo ed acquistare una punta nell'eventualità in cui dovesse lasciare la società bianconera il giocatore Dusan Vlahovic [VIDEO]. La punta potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain per circa 80 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti a centrocampo piace Franck Kessié, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Per il settore avanzato il preferito sarebbe Romelu Lukaku del Chelsea ma piace anche Jonathan David del Lille, il nazionale del Canada ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.