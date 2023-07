La Juventus è al lavoro per definire il mercato in previsione di un alleggerimento di una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Come confermato da Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione da nuovo Football Director della società bianconera non sono da scartare cessioni pesanti se dovessero arrivare offerte importanti, menzionando nello specifico anche nomi come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. A proposito della punta la scorsa stagione anche a causa del problema di pubalgia non ha inciso come ci si aspettava, oltre al fatto che il gioco di Allegri sembrerebbe non valorizzarlo.

Inoltre le indiscrezioni di mercato sul possibile arrivo di Romelu Lukaku sembrano confermare la volontà della società bianconera di considerare offerte vicine agli 80 milioni di euro, con Vlahovic che sarebbe pronto ad accettare il trasferimento al Paris Saint Germain, società che il giocatore ritiene ideale anche per l'arrivo di Luis Enrique come nuovo tecnico.

Il giocatore Vlahovic vorrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Dusan Vlahovic vorrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain. Il primo motivo è la possibilità di giocare in una società importante protagonista nel campionato francese ed in Champions League. Avrebbe la possibilità di lavorare con un tecnico come Luis Enrique, che valorizza il gioco offensivo.

A questo bisogna aggiungere il fatto che le indiscrezioni di mercato su una possibile intesa contrattuale fra Romelu Lukaku e la società bianconera sono arrivate anche a Vlahovic, che sarebbe quindi pronto a valutare una nuova esperienza professionale. A proposito del giocatore belga le ultime notizie di mercato parlano di un'intesa sul contratto con la società bianconera da circa 11 milioni di euro netti a stagione per quattro anni.

La Juventus potrebbe investire circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, sarebbe questa la valutazione di mercato stabilità dal Chelsea per Romelu Lukaku. Il belga non è l'unico giocatore che piace alla società bianconera, si valuta anche Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada che ha più o meno la stessa valutazione di mercato di Lukaku considerando il suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo ed il settore difensivo. Piace Franck Kessié del Barcellona, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo, se dovesse partire diversi giocatori, la società bianconera potrebbe acquistare Mario Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.