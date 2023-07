La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di alleggerire la rosa ma anche di rinforzarla, in ruoli che hanno bisogno di qualità. Se attualmente nel settore avanzato e a centrocampo c'è abbondanza, lo stesso non si può dire per il settore difensivo, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. L'addio di Cuadrado e l'infortunio di De Sciglio ha impoverito numericamente la fascia e attualmente c'è solo Timothy Weah, che fra l'altro da terzino destro sarebbe adattato in quanto il nazionale americano preferisce giocare centrocampista a tutta fascia nel 3-5-2.

Per questo la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un altro giocatore che possa alternarsi a Weah. Fra quelli che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Nahuel Molina, trasferitosi all'Atletico Madrid la scorsa stagione dall'Udinese e protagonista di una stagione importante in cui ha giocato più di 40 match con la società spagnola. Bisogna anche aggiungere l'esperienza con la nazionale argentina da titolare vincendo la Coppa del Mondo nel mondiale disputato in Qatar lo scorso novembre e dicembre.

Il giocatore Molina potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Molina. L'argentino potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo solo una stagione.

La valutazione di mercato del terzino è di circa 20 milioni di euro e l'esigenza degli spagnoli di monetizzare potrebbe agevolare una sua cessione. Fra l'altro l'Atletico Madrid avrebbe già trovato il sostituto, si tratta di Arnau Martinez, giocatore del Girona. L'Atletico Madrid potrebbe valutare anche una cessione in prestito con diritto di riscatto dell'argentino.

Sarebbe un rinforzo importante per la Juventus anche perché l'argentino ha dimostrato di dare un contributo importante nella società spagnolo in assist forniti ai suoi compagni la scorsa stagione. Molina non è l'unico giocatore che piace alla Juventus per rinforzare la fascia destra. Le ultime notizie di mercato parlano di una società bianconera che potrebbe fare un'offerta allo Spezia per Emil Holm, terzino valutato circa 10 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare un altro rinforzo dall'Atletico Madrid: si tratta di Alvaro Morata, che potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro. Potrebbe aggiungersi anche Romelu Lukaku nell'eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse lasciare la società bianconera. Sul giocatore ci sarebbe il Paris Saint Germain, la Juve lo valuta circa 90 milioni di euro.