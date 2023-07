Nelle scorse settimane Paul Pogba sarebbe finito nel mirino di alcuni club arabi. In particolare il francese avrebbe ricevuto una proposta di ingaggio per tre anni di circa 100 milioni complessivi, ma preferirebbe restare alla Juventus.

il club bianconero, comunque, avrebbe già individuato il nome di un possibile sostituto del francese. Infatti, se Pogba dovesse cambiare idea e decidere di andare in Arabia, la Juventus non vorrebbe farsi cogliere impreparata. Per questo motivo Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce di Lazar Samardzic. Il giocatore dell’Udinese è un prospetto considerato tecnicamente ideale per prendere eventualmente il posto del centrocampista transalpino, peraltro entrambi i giocatori sono seguiti dalla procuratrice Rafaela Pimenta.

Pogba lavora in vista della nuova stagione

La Juventus resta sempre vigile sul mercato poiché in fase di trattative le cose possono sempre cambiare in fretta e Cristiano Giuntoli si terrebbe aperte più porte.

In particolare Paul Pogba avrebbe ricevuto una ricca proposta saudita, ma fino ad ora avrebbe deciso di non farsi tentare da tali sirene. La volontà del francese sarebbe quella di restare a Torino per dare il suo contributo alla causa della Juventus, dopo la scorsa stagione costellata dai tanti infortuni. In queste settimane il numero 10 juventino si sta allenando con grande intensità e sta seguendo un piano di lavoro molto preciso, lavorando anche sulla sabbia per rinforzare il ginocchio e la muscolatura.

L’obiettivo di Pogba sarebbe quello di essere pronto per l’inizio del campionato di Serie .

La Juventus è al lavoro al completo, presto la tournée negli Stati Uniti

La Juventus, dallo scorso 10 luglio, ha ripreso la preparazione in vista della nuova stagione. I bianconeri sono tornati alla Continassa alla spicciolata e gli ultimi a presentarsi al JTC sono stati i vari nazionali Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Nicolò Rovella, Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Timothy Weah .

Il primo a tornare alla Continassa, invece, era stato proprio Paul Pogba che è rientrato con una settimana di anticipo.

Dopo alcuni giorni di lavoro in sede, agli ordini di mister Massimiliano Allegri, i bianconeri partiranno il 20 luglio per una tournée negli Stati Uniti, dove giocheranno precisamente a San Francisco, Los Angeles e Orlando. Il rientro in Italia della Juventus è previsto per il 3 agosto.