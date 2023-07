In queste ore, si sta parlando moltissimo di Paul Pogba. Il francese, negli ultimi giorni, ha lasciato Torino per andare a Jeddah. Il francese sarebbe andato in Arabia per motivi religiosi. Ma Pogba avrebbe visitato anche strutture dell'Al Ittiad. Del futuro del francese ne ha parlato Orazio Accomando: "Pogba non ha manifestato l'intenzione di lasciare la Juventus", ha scritto il giornalista di Dazn. Dunque, il numero 10 juventino vorrebbe restare a Torino nonostante le offerte in arrivo dall'Arabia Saudita. Adesso non resterà che attendere di capire come evolverà la situazione e se davvero Paul Pogba non si farà attrarre dalla proposta indecente proveniente dall'Al Ittiad.

Giallo Pogba

In queste ore, si starebbe parlando moltissimo del futuro di Paul Pogba. Il francese è stato in Arabia Saudita e lo stesso giocatore ha condiviso delle foto che lo ritraggono a La Mecca. Infatti, Pogba avrebbe deciso di trascorrere un weekend saudita per motivi religiosi. Il suo viaggio a Jeddah, però, avrebbe, inevitabilmente, riacceso i rumors di mercato. Anche perché Pogba avrebbe visitato anche le strutture dell'Al Ittiad. Dunque, le sirene di mercato si sarebbero riaccese e il suo futuro sarebbe nuovamente in bilico. Orazio Accomando, però, ha svelato quali sono le intenzioni del numero 10 juventino: "Ha molta voglia di essere un giocatore importante per i bianconeri e lo dimostra il suo arrivo anticipato a Torino".

In queste ore, Pogba è già tornato a Torino ed è alla Continassa dove è iniziato il raduno della Juventus. Il francese avrà modo anche di parlare con Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli.

Juventus in ritiro

La Juventus ha terminato le vacanze e si sono riaperti i cancelli della Continassa. Pogba è stato uno dei primi a tornare poiché è rientrato già lo scorso 3 luglio.

Il francese si è solo concesso il weekend libero per andare a Jeddah per motivi personali. In queste ore, però, sono arrivati anche gli altri giocatori e uno dei primi che si è presentato al JMedical è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha dato il buon esempio ai suoi giocatori iniziando subito la stagione sottoponendosi alle visite mediche di rito.

Uno dei calciatori più attesi è Dusan Vlahovic. Anche DV9 è al centro delle voci di mercato e dunque sarà interessante capire qual è il suo umore. Ad attendere i giocatori bianconeri al JMedical ci sono circa 100 tifosi che stanno sfidando il caldo. A Torino ci sono quasi 40 gradi per questo motivo, la sicurezza presente di fronte al centro medico della Juventus ha distribuito bottiglie d'acqua ai sostenitori juventini per evitare che ci potessero essere degli svenimenti causati da colpi di calore.