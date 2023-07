In questo lunedì di luglio, il Calciomercato è proseguito e ci sono state diverse operazioni ufficiali. Tra queste, il colpo del giorno è quello della Cremonese che ha acquistato Franco Damian Vazquez, ultima stagione al Parma.

Situazione allenatori: la Reggina conferma Inzaghi

Sono ormai poche le squadre professionistiche di calcio che non hanno un mister per la prossima stagione. Era in dubbio la permanenza di Filippo Inzaghi sulla panchina della Reggina, ma il club oggi ha confermato l'ex attaccante di Milan e Juventus. Dunque, sarà ancora lui l'allenatore della Reggina.

Il Perugia, invece, si affida a Francesco Baldini. È lui il nuovo allenatore del Perugia. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con rinnovo automatico in caso di playoff.

Intanto in Serie C, il Foggia è ancora senza mister. Silvio Baldini e Michele Pazienza sono i nomi caldi, sembra ormai una corsa a due per sostituire mister Delio Rossi sulla panchina della squadra rossonera, ma ancora nulla di ufficiale.

Calciomercato, le ufficialità del 17 luglio

Sono diverse le ufficialità di calciomercato di questo lunedì 17 luglio 2023. Come anticipato, un colpo importante lo ha messo a segno la Cremonese che ha preso il fantasista Franco Damian Vazquez. Il trentaquattrenne argentino era svincolato e seguito anche dai greci del Paok Salonicco, ma alla fine i lombardi l'hanno spuntata.

Vazquez arriva da due stagioni di alto livello al Parma nel campionato di Serie B: per lui sono arrivate 34 presenze e 14 gol due anni or sono e poi 36 presenze e 11 gol nella stagione passata. Numeri importanti, impreziositi anche da 10 assist che il trequartista ha fornito ai compagni della squadra ducale.

Intanto nel tardo pomeriggio il Gubbio ha annunciato la cessione di Alessandro Arena.

L'attaccante approda al Pisa a titolo definitivo, dopo aver ha segnato 10 gol in 37 gare nell'ultima stagione di Serie C.

Tra le ufficialità della giornata c'è stato anche il colpo Sebastiano Desplanches per il Palermo. Il Venezia ha intanto comunicato le rescissioni consensuali del contratto con Domenico Rossi e con Aaron Kacinari.

Infine il Modena ha acquistato l'attaccante Luca Strizzolo. L'attaccante classe '92 sì è trasferito a titolo definitivo dalla Cremonese al club emiliano. Strizzolo nella scorsa stagione ha siglato 5 gol in 17 presenze da gennaio in poi con la maglia del Modena (dove era arrivato in prestito).