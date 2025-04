Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus e nello specifico dell'operato del ds Cristiano Giuntoli. Secondo Gramellini, il dirigente toscano avrebbe commesso troppi errori e di conseguenza meriterebbe di essere messo alla porta al termine della stagione in corso.

Juventus, Gramellini: 'Tremendamente deluso dall'operato di Giuntoli, non escludo che possa salutare la truppa'

L'opinionista Luca Gramellini ha dunque parlato sul proprio canale Youtube dell'operato del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli: "Credo che delle valutazioni debbano essere fatte sull'operato del ds, che non mi è piaciuto nella maniera più assoluta.

Non mi è piaciuto nella gestione del gruppo squadra, non mi è piaciuto nella gestione del mercato, non mi è piaciuto nella gestione delle difficoltà, insomma non mi è piaciuto in nulla. Lo dico, sono tremendamente deluso dall'operato di Cristiano Giuntoli, che a fine stagione potrebbe salutare la truppa".

Gramellini ha proseguito il suo discorso analizzando alcuni acquisti finalizzati proprio dal dirigente toscano: "Non capisco bene quale utilità potrebbe avere a questo punto Alberto Costa e sento parlare di una possibile partenza già nel mercato estivo del portoghese, giocatore costato 14 milioni. A questi chiaramente non posso non aggiungere i soldi buttati dalla finestra per elementi come Kelly che in una difesa a tre come braccetto di sinistra ci può stare ma che non può costarti 25 milioni in una situazione nella quale non puoi permetterti di buttare via il ben che minimo euro.

Poi penso ad acquisti come Nico Gonzalez, perché se lo prendi per un pugno di euro, dici ok, è un giocatore che mi dà qualità, è un giocatore che si sacrifica, è un giocatore che mi può tornare utile. Ma lo paghi 34 milioni più bonus? Sono troppi".

Juventus, i tifosi commentato le parole di Gramellini: 'Giuntoli è stato una delusione'

Le parole di Gramellini su Giuntoli hanno accolto il favore di una grande fetta dei suoi follower: "Giuntoli ha dimostrato di non essere all'altezza della Juve, ha fatto delle operazioni non comprensibili. Ci siamo disfatti di Huijsen per pochi soldi e abbiamo preso Kelly a peso d'oro.

Poi abbiamo dato via Fagioli e Kean alla Fiorentina per 4 spicci e abbiamo preso con soldoni veri Nico Gonzalez. Insomma una delusione" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Giuntoli non si è dimostrato all'altezza e comunque Motta l'ha voluto lui, ma alcuni elementi andrebbero rivisti con un'altra Juve. Se cambi il ds (cosa che auspico) devi accostare al sostituto altre figure capaci, persone di calcio e competenza. Devi ricomporre una triade di carisma, potere ed esperienza".