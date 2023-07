La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato da attuare nella sessione estiva.

Gran parte degli investimenti dipenderanno dalle cessioni, come dichiarato del resto dal nuovo Football Director Cristiano Giuntoli, che in occasione della conferenza stampa di presentazione ha ribadito come i gioielli della rosa saranno ceduti solo dietro offerte irrinunciabili.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Federico Chiesa che interesserebbe al Newcastle, che dalla Serie A ha già prelevato Sandro Tonali del Milan.

In caso di partenza dell'esterno nazionale, il club starebbe sondando il profilo di Jesper Lindstrom, centrocampista danese di qualità che può giocare sia come trequartista che eventualmente come attaccante di fascia nel 3-4-3.

Il 23enne è reduce da due stagioni significative nell'Eintracht Francoforte con cui ha realizzato in campionato 12 gol e messo a referto 9 assist.

Lindstrom potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque decidere di acquistare Jesper Lindstrom nell'eventualità di una partenza di Federico Chiesa. Il 23enne è uno dei migliori giovani del calcio danese: arrivato due stagioni fa all'Eintracht Francoforte ha dimostrato di essere un supporto importante per l'attaccante Kolo Muani.

Giocatore dalla qualità importante, è abile negli assist ma anche nel velocizzare le azioni offensive rappresentando un valido fattore per il settore avanzato. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, in merito all'ingaggio il club potrebbe offrire tra 2.5 e 3 milioni di euro a stagione, con la Juventus che attutirebbe comunque i costi grazie al Decreto Crescita che garantisce un risparmio sull'ingaggio lordo.

Anche Dusan Vlahovic sarebbe in bilico

La Juventus potrebbe lasciar partire anche Dusan Vlahovic, anche qui però solo in caso di offerte monstre da almeno 80 milioni di euro in su. Sul giocatore ci sarebbe il Paris Saint Germain, con Romelu Lukaku che sembrerebbe essere ancora in pole per sostituirlo in caso di cessione.

Per lasciarlo partire il Chelsea vuole 40 milioni di euro, il belga ne guadagna invece tra 7 e 8 netti l'anno.

L'alternativa a Lukaku nei piani di Giuntoli sarebbe Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese.

Per la mediana invece la società starebbe lavorando sempre all'acquisto di Franck Kessie dal Barcellona.