La Juventus ha deciso di confermare sulla panchina Massimiliano Allegri, che stando alle ultime indiscrezioni dal 2024 potrebbe essere sostituito da Luciano Spalletti, allenatore per il momento libero in uscita dal Napoli campione d'Italia: così si spiegherebbe l'anno di fermo stabilito dall'allenatore toscano che avrebbe deciso di rifiutare per lo stesso motivo le offerte provenienti dall'Arabia.

Il primo sponsor di Spalletti alla Juventus sarebbe Cristiano Giuntoli.

Spalletti starebbe aspettando un'offerta di Giuntoli a partire dal 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luciano Spalletti avrebbe dunque il proposito di attendere una chiamata da Cristiano Giuntoli per diventare il nuovo allenatore della società bianconera.

Nonostante sia chiaramente presto per fare delle valutazioni, le ultime ricostruzioni parlano di un 'disegno' simile a quello vissuto da Massimiliano Allegri stesso, che prima di ritornare a dirigere la Juventus è stato due anni fermo rifiutando offerte provenienti dall'Inter e dal Real Madrid.

Per Spalletti si tratterebbe di una grande sfida ma appare chiaro come quasi tutto dipenderà dalla stagione che vivrà la Juventus, che non sa ancora se nell'anno che verrà disputerà o meno la Conference League. La decisione dell'Uefa al riguardo dovrebbe arrivare a brevissimo.

Se il campionato non riconsegnerà al club un ruolo da protagonista, non è escluso dunque che a Torino non si ricomponga l'accoppiata Giuntoli-Spalletti che ha riportato dopo quasi 30 anni lo scudetto sotto il Vesuvio.

Il mercato della Juventus, Giuntoli lavora alle cessioni

Il nuovo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, come ammesso direttamente durante la conferenza stampa di insediamento nel club, sta lavorando in particolare alle cessioni. Il club sta cercando di collocare in particolare i calciatori fuori progetto - Arthur è stato ceduto in prestito alla Fiorentina, su Zakaria si registra sempre l'interesse del West Ham -, mentre per quanto riguarda i big la società accetterà di trattare soltanto a fronte di offerte importanti, irrinunciabili come sottolineato sempre da Giuntoli.

Solo in caso di offerta monstre il club potrebbe dunque pensare alla cessione di Dusan Vlahovic, con Romelu Lukaku, valutato circa 40 milioni di euro dal Chelsea, che potrebbe esserne il sostituto.