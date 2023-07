La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in previsione di una stagione che dovrà essere del rilancio. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche di migliorarla, soprattutto nel settore avanzato. A tal riguardo si valutano giocatori offensivi che possano dare qualità e supportare le punte. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera nelle ultime settimane è il centrocampista Otavio del Porto. Il brasiliano ha acquisito il passaporto portoghese ed è un nazionale, avendo esordito con il Portogallo nel 2021.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato attualmente è minore rispetto ai 40 milioni di euro che chiedeva il Porto fino a qualche mese fa.

Sarebbe un giocatore ideale per il centrocampo di Allegri in quanto può fare la mezzala ma anche il trequartista, ideale quindi anche per il 4-2-3-1 o eventualmente per il 3-5-2, che è l'idea di gioco che nella stagione 2023-2024 dovrebbe utilizzare Massimiliano Allegri.

Il giocatore Otavio potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe fare un'offerta per Otavio. Il nazionale portoghese sarebbe un rinforzo gradito da Allegri, che cerca qualità a centrocampo ed in generale a supporto del settore avanzato.

Arrivato nel Porto nel 2014, ha giocato una stagione in prestito nel Vitoria Guimaraes una stagione e mezza per ritornare al Porto nel Calciomercato estivo del 2016. Ha disputato un totale di 372 match segnando 47 gol e fornendo 90 assist decisivi ai suoi compagni. Otavio è uno dei nomi che piacciono alla Juventus per il centrocampo ma non è l'unico considerando che le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera stia lavorando all'acquisto di Frank Kessié dal Barcellona.

Si parla di un approdo del centrocampista a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. L'eventuale arrivo del giocatore del Barcellona dipenderà anche dalle cessioni. A tal riguardo si parla di una partenza di Denis Zakaria ma anche di quella di Fabio Miretti, che potrebbe trasferirsi in prestito alla Salernitana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per valutare rinforzi per il settore avanzato. Anche qui gli acquisti dipenderanno dalle cessioni e i nomi che potrebbero lasciare Torino sono quelli di Dusan Vlahovic e di Federico Chiesa. Il primo ha una valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro e piace al Bayern Monaco, Paris Saint Germain e al Real Madrid. Il nazionale italiano sarebbe seguito dal Newcastle e dal Liverpool ed ha un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro. Per quanto riguarda i rinforzi invece piace Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il Chelsea per circa 40 milioni di euro sottoscrivendo un contratto di quattro anni a 11 milioni di euro netti a stagione.