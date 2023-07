La Juventus sta lavorando nelle ultime settimane soprattutto nell'alleggerimento della rosa, considerando che ci sono diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Potrebbero lasciare Torino anche giocatori importanti, se dovessero arrivare offerte pesanti. Si è parlato molto delle possibili partenze di Vlahovic e Chiesa nelle ultime settimane, ma un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Bremer. Il brasiliano è stato acquistato dalla Juventus lo scorso Calciomercato estivo per circa 49 milioni di euro, ma secondo le ultime notizie di mercato se dovesse arrivare un'offerta da circa 60 milioni di euro potrebbe essere venduto.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di un interesse del Chelsea per il nazionale brasiliano.

Il giocatore Bremer potrebbe trasferirsi al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Bremer. Il nazionale brasiliano sarebbe considerato dalla società inglese il sostituto di Wesley Fofana, francese che il Chelsea ha acquistato la scorsa stagione dal Leicester ma che di recente ha subito la rottura del legamento del ginocchio. Questo significa almeno 6 mesi non disponibile, con un rientro che sarà graduale. Probabile che il francese ritorni disponibile da febbraio 2024, per questo il Chelsea lavora al sostituto. Per caratteristiche tecniche e fisiche la società inglese considera Bremer il giocatore ideale al posto di Fofana, anche se la Juventus valuterebbe la cessione del nazionale brasiliano solo per offerte da 60 milioni di euro.

Somma che il Chelsea che non avrebbe problemi ad investire, non è da scartare la possibilità che le due società possano trattare altri giocatori. Di recente si è parlato molto del possibile approdo a Torino di Romelu Lukaku nell'eventualità in cui Vlahovic dovesse lasciare la società bianconera. Il giocatore belga ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juve

L'eventuale arrivo di Lukaku dipende dalle cessioni nel settore avanzato. Per quanto riguarda Dusan Vlahovic ci sarebbero il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain e il Real Madrid pronte a fare un'offerta per il giocatore. La Juventus lo valuta circa 80 milioni di euro. Da valutare anche il futuro professionale di Federico Chiesa, che in caso di offerta da 60 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.

Abbiamo parlato di Lukaku ma la Juventus valuta anche altri nomi per il settore avanzato. Uno dei giocatori che piacciono è Jonathan David del Lille, per il centrocampo invece si parla di una possibile offerta per un prestito con diritto di riscatto per Franck Kessié del Barcellona.