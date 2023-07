La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in previsione di una stagione 2023-2024 che dovrà essere diversa rispetto alle ultime due in cui non sono arrivate vittorie di competizioni. Sarà importante però anche non appesantire il bilancio societario, per questo saranno importanti le cessioni. Si è parlato nelle ultime settimane di una possibile cessione di Dusan Vlahovic. La punta della Juventus è valutata circa 80 milioni di euro ma la società bianconera potrebbe accontentarsi anche di qualche milione in meno. Attualmente però non ci sarebbero società pronte ad investire tale somma per il giocatore, per questo la Juventus starebbe valutando anche la possibilità di lasciarlo in prestito per una stagione inserendo un riscatto del cartellino nel 2024.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe il Chelsea, in una trattativa di mercato che potrebbe riguardare anche Romelu Lukaku, reduce da una stagione importante in prestito all'Inter dalla società inglese. Il giocatore belga piace soprattutto a Massimiliano Allegri, che lo considererebbe il giocatore ideale per il settore avanzato.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Chelsea in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di lasciar partire in prestito Dusan Vlahovic. Il giocatore piace al Chelsea, che potrebbe valutare l'acquisto a titolo definitivo del suo cartellino nel 2024. Potrebbe anche definirsi uno scambio di prestiti fra Vlahovic e Romelu Lukaku, il giocatore belga piace a Massimiliano Allegri e alla Juventus e si parla di un'intesa contrattuale già raggiunta fra il giocatore e la società bianconera a circa 9 milioni di euro a stagione.

Se dovesse definirsi uno scambio di prestiti un possibile riscatto dei cartellini sarebbe valutato a giugno 2024. Attualmente però Vlahovic deve risolvere il problema di pubalgia che lo sta riguardando e che lo ha condizionato per gran parte della scorsa stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche delle alternative a Romelu Lukaku, che piace molto a Massimiliano Allegri ma che ha un ingaggio importante.

Per questo la società bianconera potrebbe fare un'offerta al Lille per Jonathan David, che ha un prezzo di cartellino simile a quello di Lukaku ma che potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda invece il centrocampo se si dovessero definire le cessioni di Denis Zakaria (piace al West Ham) e Fabio Miretti (in prestito) potrebbe arrivare Franck Kessié. Il centrocampista potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto.