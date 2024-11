La Juventus si prepara ad affrontare il Lille in una partita cruciale per la quarta giornata della Phase League di Champions. Il tecnico bianconero, Thiago Motta, è pronto a fare alcuni cambiamenti strategici, soprattutto per quanto riguarda la trequarti, dove dal primo minuto si rivedrà Francisco Conceicao. Il talento portoghese, in grande crescita nelle ultime partite, agirà sulla corsia di destra, mentre la posizione di ala sinistra è ancora contesa tra Timothy Weah e Kenan Yildiz: l'americano è reduce da tre partite consecutive e potrebbe lasciare spazio al turco, per rifiatare in vista dei prossimi impegni.

Si rivede Cabal

Thiago Motta ha ancora alcuni dubbi sulla formazione titolare per il match contro il Lille, ma l’impianto di gioco dovrebbe rimanere il 4-2-3-1, con Michele Di Gregorio confermato tra i pali. La linea difensiva vedrà Cambiaso sulla destra, Gatti e Kalulu come coppia centrale, e Cabal sulla sinistra. Quest’ultimo è pronto a rientrare tra i titolari dopo aver riposato parzialmente nella sfida di Udine. Di conseguenza, Savona dovrebbe accomodarsi in panchina.

A centrocampo, Thiago Motta confermerà la coppia composta da Manuel Locatelli e Khephren Thuram, che nelle ultime gare hanno dimostrato solidità e intesa, fondamentali per garantire equilibrio alla squadra. La trequarti sarà uno degli elementi chiave della formazione, con Francisco Conceicao e Teun Koopmeiners certi di una maglia da titolare.

Resta però da decidere chi completerà il trio alle spalle della punta centrale, Dusan Vlahovic: il ballottaggio tra Weah e Yildiz sarà probabilmente sciolto solo all’ultimo momento, in base alle condizioni fisiche e alla strategia offensiva che Thiago Motta vorrà adottare.

In attacco, dunque, toccherà ancora a Vlahovic, leader del reparto offensivo, cercare di trascinare la Juventus con i suoi gol.

La squadra bianconera avrà bisogno di tutto il suo potenziale per affrontare un Lille ostico, che giocherà davanti al proprio pubblico e cercherà di sfruttare ogni occasione per impensierire la difesa juventina.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Le parole di Motta

Alla vigilia della gara contro il Lille, intanto mister Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa e ha risposto così a chi gli ha chiesto se non sia uno svantaggio non avere una formazione tipo: “Può essere sì o no. Dipende da come la vedi, io non la vedo così”.

Inoltre, il tecnico italo brasiliano ha voluto elogiare il lavoro fatto da Dusan Vlahovic in questi mesi: “Vlahovic sta molto bene e deve continuare a fare come ha fatto fino ad oggi”.