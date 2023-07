Nelle scorse ore la Curva Nord dell'Inter ha esposto un comunicato nel quale ha criticato duramente il recente comportamento di Romelu Lukaku, oramai ex attaccante nerazzurro. Di quanto accaduto tra la società milanese ed il centravanti belga hanno detto la loro opinione anche Fabrizio Biasin sul portale Sportitalia ed il dirigente Daniele Faggiano, intervistato ai microfoni di TMW Radio.

Inter, la curva Nord contro Lukaku: 'Ci hai tradito baciando il nostro stemma, non sei un uomo'

La querelle tra l'Inter, Romelu Lukaku e la Juventus ha fatto infuriare una fetta consistente del tifo nerazzurro ed alcuni esponenti della curva Nord hanno pubblicato un durissimo comunicato nei confronti dell'attaccante belga.

"Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no", cosi inizia il comunicato dedicato dalla Nord a Lukaku, nel quale poi si legge: "Hai baciato lo stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini e tu non lo sei".

Inter, Biasin: 'Lukaku ha trovato il coraggio di chiamare Ausilio ma è stato investito dall'arrabbiatura del dirigente'

Del brusco allontanamento fra l'Inter e Romelu Lukaku ha voluto svelare un aneddoto anche il giornalista sportivo Fabrizio Biasin.

"L’altra sera Lukaku ha trovato il coraggio di chiamare Piero Ausilio dopo giorni di silenzio. Giorni in cui la dirigenza nerazzurra stava lavorando con il Chelsea per concordare una cifra che potesse accontentare tutti" cosi Biasin ha esordito nel suo editoriale pubblicato sulle colonne del portale Sportialia.com. Il giornalista, ha poi aggiunto su Lukaku: "Quando l’attaccante belga ha trovato il coraggio per contattare Ausilio, non ha avuto il tempo di dire beh, investito dall’arrabbiatura massima del dirigente di Cinisello".

Faggiano: 'Non dico cosa penso di Lukaku ma l'Inter mi è piaciuta come si è comportata e come l'ha salutato'

Infine, anche il dirigente Daniele Faggiano ha parlato di quello che è accaduto tra l'Inter e Romelu Lukaku ai microfoni di TMW Radio: "Non posso dire quello che penso. Però ecco, l'Inter ha fatto bene. Questi cambiamenti repentini di agenti la dicono tutta sulla situazione, ultimamente pensava più a questo, o a far cambiare agente ai compagni, che al campo. Non mi meraviglia questa situazione, vi dico la verità, però non pensavo fosse cambiato così tanto. L'Inter mi è piaciuta nel dirgli arrivederci e grazie".