In queste ore la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare la nuova stagione.

Uno dei primi a presentarsi al JMedical è stato Dusan Vlahovic. Il serbo è stato accolto dal grande calore dei tifosi che gli hanno chiesto di non lasciare il club. Come sottolineato anche dal giornalista Alfredo Pedullà, per cedere Dusan Vlahovic la Juventus vorrebbe almeno 70/80 milioni, mentre per strappare Federico Chiesa alla corte di Max Allegri serviranno 60 milioni.

Stando alle ultime notizie, il nuovo ds Cristiano Giuntoli avrebbe già incontrato il calciatore serbo e fissato i prezzi dei campioni del club.

Partenze solo davanti ad offerte indecenti

La priorità in casa bianconera è cedere Denis Zakaria, Weston McKennie e Arthur che non fanno più parte del progetto: lo svizzero, in particolare, sarebbe nel mirino del West Ham mentre per l'americano e il brasiliano finora ci sono stati solo dei timidi abboccamenti da parte di Galatasaray e club della Premier League.

Dopo ci sarà da affrontare la situazione dei big: come noto la Juventus deve fare i conti con i mancati introiti dalla Champions League, ciò non vorrà però dire svendere. Stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli si siederà infatti al tavolo delle trattative soltanto davanti ad offerte indecenti. Almeno 60 milioni più bonus per Chiesa e almeno 75 per Vlahovic, che poi è la cifra sborsata dalla Juventus per acquistarlo un anno e mezzo fa.

Vlahovic concentrato sulla Juventus

In queste ore come accennato Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa per iniziare la preparazione estiva.

Il centravanti è stato accolto con grande calore dai tifosi bianconeri che gli hanno chiesto di restare. Vlahovic, nel suo incontro con i sostenitori juventini, è apparso molto sorridente e sereno arrivando anche a postare via social un messaggio molto chiaro: "Nuova stagione stessa passione".

Il numero 9 juventino ha aggiunto anche due emoji, una bianca e una nera, a testimonianza del fatto che al momento appare concentrato sulla sua avventura a Torino.

Vlahovic e compagni lavoreranno alla Continassa fino al 20 luglio, dopo si trasferiranno in America. Durante la tournée si terranno le prime amichevoli estive contro Barcellona, Real Madrid e Milan, la squadra resterà in USA fino al 3 agosto per poi rientrare ed affrontare altre gare amichevoli in vista dell'inizio della Serie A.

Curiosamente nella prima giornata la Juventus sarà impegnata a Udine, laddove aveva disputato l'ultima giornata dello scorso campionato.