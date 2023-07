In queste ultime giornate, il legame tra l'Inter e la Bundesliga sta diventando sempre più intenso, soprattutto per quanto riguarda la situazione di Yann Sommer, l'estremo difensore del Bayern Monaco che l'Inter vorrebbe portare nella propria rosa al più presto.

Sommer non è il solo ad essere coinvolto nell'asse con il campionato tedesco, poiché rimane di grande interesse per i nerazzurri la questione riguardante la cessione di Robin Gosens, calciatore per l'appunto teutonico desideroso di lasciare Milano per fare ritorno in patria.

Passo indietro dell'Union Berlin

Nelle scorse settimane Union Berlino e Wolfsburg sono state entrambe associate in modo insistente al nome di Robin Gosens ma nelle ultime ore è giunta la notizia di un inaspettato dietrofront da parte dell'Union Berlino, che sembra essere uscito dalla corsa per l'acquisizione del calciatore tedesco.

La cosa sembra indirizzare la trattativa verso un epilogo che potrebbe essere già tracciato ma che richiederà comunque ulteriori contrattazioni: al momento, il Wolfsburg sembra di fatti essere in prima posizione per l'acquisto del giocatore.

I nerazzurri ritengono che l'offerta del Wolfsburg non sia ancora adeguata al reale valore del giocatore

L'offerta presentata dal Wolfsburg rappresenta solo il punto di partenza nelle trattative per la cessione di Robin Gosens.

I dirigenti dell'Inter, Marotta e Ausilio, hanno respinto infatti l'offerta di 14 milioni di euro, in quanto ritengono che il valore del calciatore sia superiore e attestabile tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La situazione è delicata e richiederà una strategia oculata da parte del Wolfsburg per convincere l'Inter ad accettare un accordo più vantaggioso.

La volontà di tutte le parti coinvolte sarà determinante per definire il futuro di Robin Gosens e il suo possibile ritorno in patria.

Ceduto Gosens l'Inter andrà su Carlos Augusto

Attualmente, il giocatore fa ancora parte del gruppo dell'Inter scendendo in campo ieri nell'amichevole contro la Pergolettese, vinta dai nerazzurri con un netto 10-0.

È importante sottolineare che il calciatore è legato all'Inter da un contratto fino a giugno 2026.

Il club milanese spera di raggiungere un accordo con il Wolfsburg, al fine di poter concentrarsi poi sul sostituto Carlos Augusto, individuato dagli stessi dirigenti come il profilo adatto per colmare il vuoto che rimarrebbe sulla fascia sinistra. Come sempre accade però dalle parti della Milano nerazzurra - è il forte stato debitorio del club ad imporlo - prima di acquistare bisogna vendere, ecco che la società mira a recuperare dalla cessione di Gosens i 20-25 milioni voluti dal Monza per l'esterno brasiliano.