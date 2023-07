Continua il casting per la porta dell'Inter, con i due dirigenti Marotta e Ausilio sempre alla ricerca di due portieri per sostituire Onana e Handanovic. Tra i diversi nomi proposti alla dirigenza, nelle ultime ore sarebbe spuntato quello di Yassine Bounou del Siviglia, che sarebbe stato messo sul mercato dagli spagnoli.

In ambito cessioni, si lavora all'uscita di Robin Gosens, che rimane nella lista dei possibili partenti, con diversi club tedeschi interessati ad acquistarlo.

Bounou, è lui per rendimento il perfetto sostituto di Onana

Dopo un mondiale da protagonista con la nazionale marocchina, concluso sorprendentemente al quarto posto, ed una Europa League vinta in finale contro la Roma, Yassine Bounou sarebbe entrato nel mirino dell'Inter che lo vedrebbe come sostituto perfetto di Onana per difendere la porta dei nerazzurri.

Il portiere classe '91 non è stato convocato dal Siviglia per la tournèe tedesca, un messaggio importante per il suo futuro, che potrebbe preannunciare una sua cessione in questa sessione di Calciomercato.

La valutazione del giocatore, vista anche l'età sarebbe intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri tenteranno di abbassare nel corso di questa operazione, che vede però alla finestra anche il Manchester United, che dopo l'acquisto di Onana è alla ricerca di un vice portiere, e potrebbe puntare sull'estremo difensore marocchino.

Gosens resta nella lista delle possibili cessioni dell'Inter

Sembrava fatta nelle scorse settimane per la cessione di Robin Gosens, con l'Inter che aveva ricevuto una prima offerta dal Wolsfburg di un prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni, rispedita al mittente in attesa di un possibile rialzo per arrivare ai 18 milioni di euro richiesti dal club meneghino per lasciare partire l'ex Atalanta.

Da quel momento, i rapporti tra le due società si sarebbero interrotti, ma il giocatore sarebbe comunque rimasto un possibile indiziato alla partenza, con diversi club tedeschi interessati al suo cartellino. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per una sua cessione, necessaria per l'Inter che deve monetizzare per poter programmare il mercato in entrata.

Calciomercato Inter, le ultime sul nuovo attaccante

Con lo stop alla trattativa per Lukaku, Marotta e Ausilio continuano il lavoro per consegnare a Inzaghi il nuovo attaccante da affiancare a Lautaro Martinez.

I nomi caldi sono sempre quelli di Morata e Balogun, due giocatori diversi per caratteristiche e prezzo, con lo spagnolo che già conosce la Serie A, e potrebbe essere prelevato dall'Atletico Madrid per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, mentre Balogun presenta una valutazione maggiore, di 40 milioni di euro, ma è più giovane pur avendo segnato 21 gol nella scorsa Ligue 1, giocata da protagonista con la maglia del Reims. Al momento, rimane incertezza sul futuro attacco nerazzurro, ma potrebbero esserci nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.