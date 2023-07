La Juventus vorrebbe Franck Kessie: centrocampista ivoriano non sarebbe più al centro del progetto blaugrana e potrebbe lasciare la Catalogna, quindi i bianconeri proveranno a convincerlo a trasferirsi a Torino.

Secondo quanto trapela quello di Franck Kessie sarebbe un nome che metterebbe d’accordo Cristiano Giuntoli, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna: tutti e tre lo riterrebbero adatto per rinforzare il centrocampo della Juventus.

Juventus divisa tra campo e mercato

La Juventus, in queste ore, ha lasciato l’Italia per spostarsi in America. I bianconeri resteranno negli Stati Uniti per due settimane, anche Cristiano Giuntoli è partito con la squadra e seguirà il mercato dagli States.

Mentre Giovanni Manna è rimasto in Italia e aggiornerà il ds sulle trattative in corso.

Giuntoli, durante la tournée, potrebbe sfruttare l’amichevole con il Barcellona per avere un contatto con Franck Kessie. Il dirigente della Juventus potrebbe cercare di parlare con il centrocampista ivoriano per convincerlo a non farsi attrarre da eventuali offerte arabe o provenienti dalla Premier League. L’obiettivo di Giuntoli sarebbe quello di ottenere il sì dell’ex Milan, per poi intavolare una trattativa con il Barcellona magari sulla base di un prestito.

Comunque prima di prendere un altro centrocampista la Juventus dovrà cedere Denis Zakaria. Se infatti Arthur Melo è stato ceduto alla Fiorentina, per lo svizzero si è in una fase di stallo.

Zakaria piacerebbe al West Ham che, però, non avrebbe ancora formulato l’offerta giusta. In ogni giusto l’intenzione della Juve è quella di cederlo, visto che non è stato convocato nemmeno per la tournée americana. I bianconeri dalla vendita di Denis Zakaria vorrebbero ricavare un tesoretto da 18 milioni.

Anche McKennie in uscita

La situazione di Weston McKennie, in queste settimane, è cambiata poiché la Juventus ha deciso di aggregarlo alla tournée americana. In ogni caso, il centrocampista statunitense resterebbe sul mercato e con un’offerta da 25 milioni potrebbe partire. L’eventuale partenza di McKennie potrebbe consentire alla Juventus di fare altro spazio per Franck Kessie.