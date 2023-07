Nelle scorse ore i giornalisti Michele Criscitiello a Sportitalia e Filippo Maria Ricci alla trasmissione Tutti convocati hanno parlato della trattativa che vedrebbe coinvolte la Juventus e il Barcellona per Franck Kessié. Per Criscitiello il calciatore sarebbe un obiettivo concreto, con qualità molto importanti.

I bianconeri, oltre all'ivoriano, per la mediana terrebbero sotto osservazione anche Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Juventus, Criscitiello conferma l'interesse dei bianconeri per Kessié: "Obiettivo concreto del ds Giuntoli"

Il giornalista sportivo Michele Criscitiello è tornato a parlare della Juventus e di quello che sarebbe uno degli obiettivi dei bianconeri, ossia Franck Kessié.

"Kessié è un obiettivo concreto e sta valutando anche l'ipotesi bianconera. Giuntoli è partito con la squadra per capire la disponibilità dell'ivoriano a venire a Torino" cosi ha esordito ai microfoni di Sportitalia Criscitiello parlando di Kessié, aggiungendo poi sull'ivoriano: "Quando parliamo di Kessie ci riferiamo ad un calciatore che ha fatto benissimo quando era all'Atalanta e lo stesso è accaduto in rossonero. Le sue qualità sono importantissime".

Criscitiello concludendo con il discorso inerente Kessié ed un suo possibile approdo alla Juventus ha aggiunto poi come il club bianconero farebbe un investimento azzeccato per il momento che sta vivendo la società, con Giuntoli che firmerebbe il suo primo grande colpo come neo direttore sportivo della Juve.

Juve, Ricci: "Fossi in Giuntoli prenderei subito Kessié anche se credo che farebbe comodo pure all'Inter"

Dell'interessamento da parte della Juventus per Franck Kessié ha parlato anche il giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci. Quest'ultimo, intervistato dalla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha detto: "Kessie alla Juventus?

Quando Kessie ha giocato, poco, ha sempre fatto bene al Barcellona. Loro l'hanno preso gratis, hanno bisogno di soldi, può essere che l'affare si faccia. Fossi nella Juve lo prenderei subito, anche all'Inter avrebbe fatto comodo".

Ricci, restando in tema Juventus, ha poi commentato le indiscrezioni che vorrebbero il Real Madrid e nello specifico Carlo Ancelotti in contatto con Dusan Vlahovic, centravanti bianconero dato in uscita dalla Continassa: "Da quello che so io il mercato del Real Madrid è chiuso quindi mi sembrerebbe strana una telefonata di Ancelotti a Vlahovic".

Juventus, l'alternativa a Kessié sarebbe De Paul, mediano dell'Atletico valutato 30 milioni di euro

La Juventus oltre a Kessié valuterebbe anche altri profili per il centrocampo come per esempio quello di Rodrigo De Paul: il mediano dell'Atletico Madrid non verrebbe considerato un titolare e di conseguenza potrebbe essere ceduto a un prezzo stimato intorno ai 30 milioni di euro. Secondo Tuttojuve.com però, i Colchoneros sarebbero disposti ad aprirsi anche alla formula del prestito secco con diritto di riscatto.