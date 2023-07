La Juventus è attesa da settimane impegnative per quanto riguarda il Calciomercato con tante cessioni che dovrebbero riguardare la rosa bianconera. C'è l'esigenza di alleggerire una rosa anche per motivi economici, considerando che ci sono giocatori che pesano a bilancio in maniera pesante nonostante non siano considerati utili al progetto sportivo. Fra questi c'è Leonardo Bonucci, dopo la conferma arrivata da più giornali sul fatto che il giocatore non è considerato parte integrante della rosa bianconera. Il giocatore potrebbe trasferirsi alla Lazio ma si parla anche di un interesse della Sampdoria del nuovo tecnico Pirlo.

La società bianconera starebbe già lavorando al sostituto. Uno dei nomi che piacciono è quello di Aymeric Laporte, considerato una riserva nel Manchester City e che con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese.

La Juventus potrebbe acquistare per la difesa lo spagnolo Laporte

Non è l'unico giocatore valutato dalla società bianconera per rinforzare la difesa. A proposito di Spagna piace anche Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, giocatore in scadenza a giugno 2024 e anche lui valutato circa 20 milioni di euro. Quest'ultimo è di piede sinistro e sarebbe importante tecnico anche perché attualmente in rosa l'unico giocatore che può essere schierato centrale di sinistra è Alex Sandro, che fra l'altro è adattato nel ruolo essendo un terzino sinistro.

Rimanendo in terra spagnola la Juventus potrebbe rinforzare la fascia destra con uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Ci riferiamo a Ivan Fresneda, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo anche se molto dipenderà dalle cessioni.

A tal riguardo uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è Franck Kessié, che è una riserva nel Barcellona e potrebbe far ritorno in Italia dopo le esperienze professionali prima all'Atalanta e poi al Milan.

Secondo le ultime notizie di mercato il giocatore potrebbe trasferirsi alla società bianconera in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda il settore avanzato, nell'eventualità di una cessione di Dusan Vlahovic, potrebbe arrivare Romelu Lukaku, valutato dal Chelsea circa 40 milioni di euro.