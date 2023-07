Nel corso di un'intervista a Top Calcio 24, Luca Momblano ha riferito di una telefonata avvenuta tre settimane fa tra Cristiano Giuntoli, responsabile dell'area sportiva della Juventus, e l'allenatore Antonio Conte.

Secondo la fonte, che Momblano ritiene affidabile al 100 per cento, Giuntoli avrebbe chiesto informazioni dettagliate su Romelu Lukaku, che la Juventus pare intenzionata a prelevare per costruirgli attorno l'attacco.

Momblano ha parlato di una telefonata fra Giuntoli e Conte

'Mi hanno riferito che tre settimane fa c’è stata una telefonata tra Giuntoli e Conte.

Il nuovo responsabile dell’area sportiva avrebbe chiesto una panoramica del Lukaku calciatore. Ho zero dubbi sull’affidabilità di questa fonte. Peraltro, la telefonata è avvenuta negli stessi giorni in cui il belga aveva contattato Conte per capire se si sarebbero potuti trasferire in un club arabo" ha dichiarato Momblano sulla querelle Juventus-Inter-Lukaku.

Negli ultimi giorni si parla di un'intesa fra il giocatore belga e la società bianconera sulla base di un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una trattativa di mercato che si definirebbe però solo con la cessione di Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare Torino per circa 80 milioni di euro.

Al di là di ogni rumors, appare ormai abbastanza scontato come Lukaku abbia deciso di non accettare l'offerta dell'Inter, la Juventus rimane dunque un'opzione concreta ma comunque al momento di complessa realizzazione dato che prima Vlahovic dovrà essere ceduto al PSG, che a sua volta prima di acquisire il serbo dovrà vendere Mbappè sempre in odore di Real Madrid.

Gli incastri necessari insomma non sono di semplice attuazione, per non parlare del fatto che i bianconeri non sono interessati ad incassare meno di 85-90 milioni di euro, qualcosa in più dunque di quanto sborsato un anno e mezzo fa per portare Vlahovic dalla Fiorentina di Commisso a Torino.

In caso di addio dell'attuale centravanti juventino, oltre a Lukaku, per la sua sostituzione si parla anche del giocatore del Lille e della nazionale del Canada valutato circa 40 milioni di euro Jonathan Christian David e in alternativa di Rasmus Winther Højlund, di proprietà dell'Atalanta, anche se le ultime indiscrezioni vorrebbero una Dea decisa a non cedere il proprio talentino se non a fronte di un'offerta indecente che tocchi i 100 milioni di euro.