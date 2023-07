La Juventus è al lavoro per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Soprattutto a centrocampo potrebbero esserci diverse partenze, in difesa oltre a Bonucci potrebbero partire in caso di offerte importanti giocatori come Alex Sandro e Daniele Rugani. C'è però anche da rinforzare la rosa, soprattutto sulle fasce difensive ed uno dei giocatori che piacciono per la fascia destra è Kylie Walker, campione d'Inghilterra e d'Europa con il Manchester City in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società inglese.

Proprio per questo potrebbe lasciare il City a prezzo vantaggioso. Si era parlato di un possibile scambio di mercato fra il giocatore inglese e Benjamin Pavard, anche lui in scadenza di contratto fra un anno ma le ultime notizie di mercato che arrivano dall'Inghilterra sembrano confermare la possibilità che la Juventus possa presentare un'offerta al Manchester City per il terzino destro. Sarebbe un rinforzo d'esperienza che andrebbe ad integrare l'altro giocatore per la fascia destra arrivato nel recente Calciomercato estivo, il nazionale americano Timothy Weah.

Il giocatore Walker potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando per la fascia destra difensiva l'acquisto di Kyle Walker, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Il nazionale inglese è reduce da una stagione importante con il City avendo vinto campionato e Champions League. La sua esperienza potrebbe essere molto utile alla Juventus, il terzino di 33 anni ha disputato tutta la sua carriera professionale in Inghilterra, fra le società più importanti in cui ha giocato ci sono Tottenham, Aston Villa e Manchester City.

I match disputati fino ad adesso sono 566 con 12 gol segnati e 49 assist forniti ai suoi compagni. La società bianconera valuta anche acquisti giovani, a tal riguardo le ultime notizie di mercato parlano di una possibile offerta per il cartellino dello spagnolo Ivan Fresneda, valutato circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Piace Franck Kessié del Barcellona, che potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il settore avanzato si parla di una cessione di Dusan Vlahovic per circa 90 milioni di euro. Se dovesse partire la società bianconera potrebbe sostituirlo con Romelu Lukaku, punta attualmente al Chelsea dopo aver giocato nell'Inter in prestito. La Juve avrebbe già raggiunto un'intesa con il giocatore sulla base di un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione.