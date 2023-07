La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per il Calciomercato estivo. Fra le esigenze principali ci sarebbe quella di rinforzare le fasce difensive, dopo l'arrivo sulla destra di Timothy Weah serve un giocatore simile anche per la fascia sinistra. Il preferito sarebbe Fabiano Parisi, reduce da una stagione importante nell'Empoli e confermatosi anche nell'Europeo under 21, nonostante l'eliminazione ai gironi della nazionale italiana.

La sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, ma tale cifra potrebbe diminuire nell'eventualità in cui la società bianconera dovesse inserire delle contropartite tecniche gradite ai toscani.

Si è parlato di Filippo Ranocchia, valutato circa 6 milioni di euro dalla Juve, ma potrebbero essere offerti anche giocatori in prestito per attutire l'esborso economico, come Miretti o Soulé.

Il giocatore della Juventus Miretti potrebbe trasferirsi in prestito all'Empoli nella trattativa per acquisto di Parisi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare un'offerta per Parisi. La società bianconera potrebbe offrire cash più il cartellino di Ranocchia, ma non sarebbe escluso neppure l'inserimento di Fabio Miretti in prestito: il centrocampista in Toscana avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio rispetto a quello che gli sarebbe garantito nel caso in cui dovesse rimanere a Torino.

Il classe 2003 ha dimostrato tutte le sue qualità nell'ultima stagione e mezza alla Juventus: lanciato da Allegri a fine della stagione 2021-2022, è stato parte integrante della rosa bianconera nel 2022-2023. Il giocatore potrebbe accettare un'esperienza professionale all'Empoli, protagonista di una stagione importante 2022-2023 con una salvezza arrivata con tranquillità.

Un altro giocatore che potrebbe trasferirsi in prestito alla società toscana è il centrocampista argentino Matias Soulé.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni importanti, in particolar modo potrebbe lasciare la società bianconera Denis Zakaria, che piace al West Ham, ma anche Arthur Melo e Weston McKennie.

I bianconeri valutano offerte anche per Alex Sandro, che piacerebbe a diverse società dell'Arabia Saudita.

Potrebbe partire anche uno fra Bremer, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Al momento fra i tre il principale indiziato a lasciare la società bianconera è il serbo, considerando l'interesse di società come il Chelsea e il Bayern Monaco: la sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro.