La Juventus continua nella sua volontà di portare un terzino sinistro a Torino, e sarebbe pronta ad offrire all'Empoli per Fabiano Parisi una scelta fra tre possibili contropartite tecniche.

Secondo le indiscrezioni, sono stati fatti i nomi di Miretti, Soulé (che piace al Feyenoord) e Ranocchia come giocatori da inserire nella trattativa di mercato per l'acquisto di Fabiano Parisi. Tuttavia, sembra che Ranocchia sia il preferito da Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli. Nel frattempo, sullo sfondo, la Lazio sta seguendo attentamente gli sviluppi riguardanti il futuro di Pellegrini, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto alla Lazio lo scorso gennaio 2023.

Se non dovesse arrivare un'intesa economica con la Juventus per l'acquisto del terzino i laziali potrebbero decidere di fare un'offerta all'Empoli per Parisi. Questa è la situazione, come scritto da Tuttosport.

La Juventus vorrebbe rinforzare le fasce difensive con Parisi

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Fabiano Parisi e continua a valutare diverse possibilità per arrivare al giocatore dell'Empoli. La scelta finale spetterà alla società toscana, che dovrà decidere quale delle tre contropartite offerte sia la più adatta alle proprie esigenze fra Filippo Ranocchia, Fabio Miretti e Soulè. Nel frattempo, la Lazio continua a valutare la situazione, pronta a presentare un'offerta nell'eventualità in cui non dovesse acquistare Luca Pellegrini.

Il terzino arrivato dalla Juventus a gennaio 2023 non è stato riscattato dalla Lazio in quanto la valutazione di mercato di 15 milioni di euro è considerata notevole. La società bianconera valuterebbe la cessione di Pellegrini anche per 10 milioni di euro ma la società laziale avrebbe offerto 7 milioni di euro.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando l'acquisto anche di un terzino destro in aggiunta a Timothy Weah. Piace il giocatore dello Spezia Emil Holm, valutato circa 12 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un centrale di difesa di piede sinistro. Piacciono gli spagnoli Pau Torres, che però si è trasferito recentemente all'Aston Villa, e Mario Hermoso, giocatore dell'Atletico Madrid.

Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe approdare nella società bianconera per circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato nell'eventualità in cui Dusan Vlahovic dovesse lasciare Torino la società bianconera potrebbe acquistare uno fra Rasmus Hojlund dell'Atalanta e Jonathan David, valutati circa 45 milioni di euro dalle rispettive società. Sul nazionale della Serbia ci sono diverse società, fra queste il Chelsea.