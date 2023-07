La Juventus è al lavoro per definire il mercato fra acquisti e cessioni. La società bianconera non farà grandi investimenti se non dopo aver alleggerito una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. Potrebbero partire anche quei giocatori utili come contropartite tecniche per l'acquisto di giocatori che piacciono alla società bianconera. A tal riguardo si parla della possibile cessione di Matias Soulé, che è seguito da diverse società italiane. L'argentino potrebbe essere offerto all'Atalanta per l'acquisto di Teun Koopemeiners, giocatore gradito dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo.

La valutazione di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro, con l'inserimento del cartellino di Soulé la Juventus potrebbe risparmiare circa 25 milioni di euro, essendo l'argentino valutato tale somma. Di conseguenza l'investimento in soldi della società bianconera sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Il giocatore Soulé potrebbe trasferirsi all'Atalanta per l'acquisto di Koopmeiners

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Matias Soulé come contropartita tecnica per l'acquisto di Koopmeiners. Con la decisione di Milinkovic-Savic di trasferirsi in Arabia Saudita la società bianconera sarebbe pronta ad acquistare il giocatore dell'Atalanta, che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

L'inserimento dell'argentino attutirebbe l'investimento. C'è da dire però che l'olandese è solo uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Uno dei giocatori avvicinati alla Juventus negli ultimi giorni è quello di Frank Kessié, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Il problema è rappresentato dall'ingaggio, il centrocampista guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda invece Koopmeiners potrebbe accettare un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Altro giocatore che piace alla Juve è Rodrigo De Paul, anche lui potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato considerando che Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la società bianconera in caso di offerta vicina ai 100 milioni di euro. Se dovesse partire sono due i nomi che sarebbero valutati dalla società bianconera per la sostituzione del giocatore. Uno è Jonathan David, punta del Lille e della nazionale del Canada valutato circa 45 milioni di euro. L'altro è Gianluca Scamacca, che potrebbe lasciare il West Ham in prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro.